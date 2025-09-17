वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद पीएम मोदी ने कहां और कैसे मनाया जन्मदिन? खास दिन पर कर चुके हैं बड़ी घोषणा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यानी कि 17 सितंबर को अपना 75वां जन्मदिन मना रहे हैं। इस जन्मदिन पर पीएम मोदी मध्य प्रदेश पहुंचे हैं। जहां महिलाओं के लिए 'स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान' की शुरुआत की। इसके साथ, उन्होंने बुधवार को मध्य प्रदेश के धार में कई विकास कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया।
बता दें कि वर्ष 2014 से लेकर अब तक पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद अपना जन्मदिन कभी व्यक्तिगत तौर पर नहीं मनाया है। हर साल, वह लोगों के बीच जाकर वह अपने जन्मदिन को सेलिब्रेट करते हैं। पीएम मोदी वर्ष 2014 से लेकर अब तक अपने जन्मदिन पर कई घोषणाएं भी कर चुके हैं। तो आइये उनपर एक नजर डालें।
साल 2014 में पीएम मोदी पहली बार प्रधानमंत्री बने थे। इस साल उन्होंने अपना 64वां जन्मदिन गांधीनगर में अपनी मां हीराबेन के साथ मनाया।
पीएम मोदी ने अपनी मां से आशीर्वाद लिया और उनके साथ समय बिताया। वहीं, उन्होंने अपने जन्मदिन पर मिली धनराशि को पीएम राहत कोष में दान कर दिया था।
2015 में पीएम मोदी ने अपना 65वां जन्मदिन दिल्ली के एक अनाथालय में मनाया था। उन्होंने अनाथालय के बच्चों के साथ केक काटा और उनके साथ बातचीत की। इसके साथ, उन्होंने अनाथालय को दान भी दिया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2016 में अपना 66वां जन्मदिन भी अपनी मां हीराबेन के साथ मनाया था। इस साल वे दाहोद भी गए, जहां उन्होंने आदिवासी कल्याण कार्यक्रमों में भाग लिया। देशभर में रक्तदान शिविर और स्वच्छता कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें भाजपा के प्रमुख नेता शामिल हुए।
2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना 67वां जन्मदिन मनाया। इस दिन उन्होंने सरदार सरोवर बांध का उद्घाटन किया। । साथ ही उन्होंने अपनी मां हीराबेन से भी मुलाकात की और उनका आशीर्वाद लिया। इस दिन को 'सेवा दिवस' के रूप में भी मनाया गया, जिसमें रक्तदान शिविर और स्वच्छता कार्यक्रम आयोजित किए गए।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2018 में अपना 68वां जन्मदिन अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में मनाया। इस दौरान उन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा-अर्चना की।
इसके बाद, उन्होंने वाराणसी में एक प्राइमरी स्कूल के छात्रों के साथ समय बिताया और उनके साथ बातचीत की। इस मौके पर पीएम मोदी ने वाराणसी को 600 करोड़ रुपये की परियोजनाओं की सौगात भी दी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2019 में अपना 69वां जन्मदिन गुजरात के केवड़िया में मनाया। पीएम मोदी ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास एक सभा को संबोधित किया और 'नमामि नर्मदा' उत्सव में हिस्सा लिया।
2020 में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 70 साल के हो गए थे। इस साल कोविड-19 महामारी के कारण उन्होंने कोई बड़ा उत्सव नहीं मनाया। उन्होंने अपना जन्मदिन गांधीनगर में अपनी मां का आशीर्वाद लेकर शुरू किया।
साल 2021 में पीएम मोदी 71 साल के हुए थे। इस साल भी कोविड महामारी चल रही थी। बता दें कि इस जन्मदिन पर, भारत में कोरोनावायरस के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए एक ही दिन 2।26 करोड़ लोगों को टीके लगाए गए थे।
इसके अलावा, पीएम मोदी ने 71 वें जन्मिदन पर ने कई सरकारी योजनाओं का लाभ लेने वाले लोगों से भी मुलाकात की। इस दौरान, उन्होंने आजादी का अमृत महोत्सव के तहत पहलों की शुरुआत की।
2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना 72वां जन्मदिन मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में मनाया। इस दिन उन्होंने नामीबिया से लाए गए 8 चीतों को पार्क में छोड़ा और खुद उनकी तस्वीरें भी क्लिक कीं। यह चीतों को भारत में दोबारा बसाने की परियोजना का हिस्सा था।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2023 में अपना 73वां जन्मदिन नई दिल्ली के द्वारका में मनाया। इस दौरान उन्होंने कई बड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन किया। उन्होंने यशोभूमि के नाम से मशहूर इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर (IICC) का उद्घाटन किया।
इसके अलावा, उन्होंने दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस लाइन के विस्तार का भी उद्घाटन किया। इस दिन उन्होंने देश के शिल्पकारों और कारीगरों के लिए प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की भी घोषणा की।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2024 में अपना 74वां जन्मदिन ओडिशा के भुवनेश्वर में मनाया। इस दौरान उन्होंने भुवनेश्वर में प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों से बातचीत की और उनकी समस्याएं सुनीं।
पीएम मोदी ने 3800 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस दिन उन्होंने ओडिशा सरकार की सुभद्र योजना का भी शुभारंभ किया।