वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद पीएम मोदी ने कहां और कैसे मनाया जन्मदिन? खास दिन पर कर चुके हैं बड़ी घोषणा

बता दें कि वर्ष 2014 से लेकर अब तक पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद अपना जन्मदिन कभी व्यक्तिगत तौर पर नहीं मनाया है। हर साल, वह लोगों के बीच जाकर वह अपने जन्मदिन को सेलिब्रेट करते हैं। पीएम मोदी वर्ष 2014 से लेकर अब तक अपने जन्मदिन पर कई घोषणाएं भी कर चुके हैं। तो आइये उनपर एक नजर डालें।