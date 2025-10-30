रूस गए हरियाणवी लड़के की ड्रोन अटैक में मौत, गांव में हुआ अंतिम संस्कार, परिजनों ने की ये मांग

सोनू के साथ ही रूस के लिए जंग लड़ने वाले अमन के परिजनों ने कहा कि वह पहले इंडियन एयरफोर्स की परीक्षा में फेल हो गया था। इसके बाद उसका कनाडा और ऑस्ट्रेलिया का वीजा रिजेक्ट हो गया। वह एक ट्रेवल एजेंट को 5.5 लाख रुपए देकर स्टडी वीजा पर रूस गया था। पढ़ाई के दौरान वह रूस में 70 हजार की सैलेरी पर एक प्राइवेट कंपनी में काम करने लगा। अमन के परिजनों ने कहा कि जब उसका वीजा एक्सपायर होने वाला था तब किसी ने उसे 2.5 लाख महीने की सैलरी और 10 लाख एडवांस देने का लालच दिया। कहा गया है कि एक सिक्योरिटी कंपनी में काम करना होगा, लेकिन इसके बजाय 15 दिन की आर्मी ट्रेनिंग के लिए भेज दिया गया और फिर उसे युद्ध के मोर्चे पर भेज दिया गया। परिजनों ने कहा कि एक रूसी अधिकारी ने हमें बताया कि अमन 19 सितंबर से लापता है। अमन का एक वीडियो भी वायरल हुआ था। इसमें उसने पीएम मोदी से वतन वापसी की अपील की थी।