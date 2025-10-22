Viral Video of Diwali: दिवाली पर गिफ्ट में सोहन  पापड़ी मिली तो भड़के कर्मचारी, फैक्ट्री के गेट पर फेंके डिब्बे

Viral Video of Diwali: दिवाली पर हर कंपनी में कर्मचारियों को कुछ न कुछ देने की परंपरा है। हरियाणा के सोनीपत में एक फैक्ट्री के कर्मचारियों ने अपने नियोक्ता के खिलाफ अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। दिवाली के मौके पर बोनस की उम्मीद कर रहे मजदूरों को जब उपहार में सोहन पापड़ी के डिब्बे मिले, तो उनका गुस्सा फूट पड़ा। गुस्साए कर्मचारियों ने इन डिब्बों को फैक्ट्री के गेट पर फेंक दिया, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। सोनीपत के गनौर इलाके में स्थित इस फैक्ट्री में कर्मचारियों को बताया गया था कि उन्हें दिवाली पर बोनस दिया जाएगा। मजदूरों को उम्मीद थी कि उन्हें नकद राशि या कोई कीमती उपहार मिलेगा। लेकिन, जब उन्हें सोहन पापड़ी के डिब्बे थमाए गए (Diwali Gift Protest), तो उनकी निराशा गुस्से में बदल गई। वायरल वीडियो (Viral Video of Diwali) में दिख रहा है कि कर्मचारी बिना खोले डिब्बों को गेट के बाहर फेंक रहे हैं। यह वीडियो किसी न्यूज़ चैनल पर भी दिखाया गया, जिसमें एंकर ने बताया कि कंपनी ने बोनस का वादा किया था, लेकिन पूरा नहीं किया।