ट्रंप ने व्हाइट हाउस में मनाई दिवाली, पीएम मोदी को कॉल करके दी शुभकामनाएं

Trump Celebrates Diwali: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में दिवाली मनाई।उन्होंने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी फोन लगाया और दिवाली की शुभकामनाएं दी।

2 min read

भारत

image

Tanay Mishra

Oct 22, 2025

Donald Trump celebrates Diwali

Donald Trump celebrates Diwali (Photo - Video screenshot)

दिवाली (Diwali), हिंदुओं का सबसे बड़ा त्यौहार है और भारत (India) समेत दुनियाभर में इसे बड़ी धूमधाम से मनाया गया। अमेरिका (United States Of America) के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने व्हाइट हाउस में ही दिवाली मनाई। व्हाइट हाउस में दिवाली के जश्न में ओवल ऑफिस को अच्छी तरह से सजाया गया। ट्रंप ने दीपक जलाकर दिवाली का जश्न मनाया। इस दौरान उनके साथ एफबीआई के भारतवंशी डायरेक्टर काश पटेल (Kash Patel), अमेरिका में भारतीय राजदूत विनय क्वात्रा (Vinay Kwatra) और हिंदू समुदाय के कुछ अन्य लोग भी मौजूद रहे।

क्वात्रा ने भी दी दिवाली की शुभकामनाएं

व्हाइट हाउस में दिवाली के जश्न के दौरान अमेरिका में भारतीय राजदूत क्वात्रा ने भी सभी की दिवाली की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा, "अपने प्रधानमंत्री और अपनी ओर से मैं आपको और आपके प्रियजनों को, विशेष रूप से अमेरिका में रह रहे हमारे 50 लाख भारतीय समुदाय को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं।"

ट्रंप ने पीएम मोदी को लगाया फोन

ट्रंप ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) को दिवाली की शुभकामनाएं देने के लिए फोन लगाया। उन्होंने इस फोन कॉल के बारे में भारतीय समुदाय को कहा, "मैंने आज ही आपके प्रधानमंत्री से बात की। हम दोनों के बीच बहुत अच्छी बातचीत हुई। हमने व्यापार के बारे में भी बात की। पीएम मोदी की इसमें बहुत रुचि है। कुछ समय पहले हमने इस बारे में बात की थी कि पाकिस्तान के साथ कोई युद्ध नहीं होना चाहिए। व्यापार का मुद्दा भी शामिल था, इसलिए हमने इस बारे में भी बात की। भारत और पाकिस्तान के साथ हमारा कोई युद्ध नहीं है। हम दोनों के बीच हुई बातचीत काफी अच्छी रही। पीएम मोदी एक महान इंसान हैं और पिछले कुछ वर्षों में वह मेरे बहुत अच्छे दोस्त बन गए हैं।"

पीएम मोदी ने ट्रंप को दिया धन्यवाद

पीएम मोदी ने ट्रंप को दिवाली की शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, "राष्ट्रपति ट्रंप, आपके फ़ोन कॉल और दिवाली की हार्दिक शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद। प्रकाश के इस त्यौहार पर, हमारे दो महान लोकतंत्र विश्व को आशा की किरण दिखाते रहें और आतंकवाद के सभी रूपों के विरुद्ध एकजुट रहें।"

संबंधित विषय:

Diwali 2025

डोनाल्ड ट्रम्प

PM नरेन्द्र मोदी

pm modi

PM Narendra Modi

world news

World News in Hindi

Updated on:

22 Oct 2025 09:45 am

Published on:

22 Oct 2025 09:33 am

Hindi News / World / ट्रंप ने व्हाइट हाउस में मनाई दिवाली, पीएम मोदी को कॉल करके दी शुभकामनाएं

बड़ी खबरें

