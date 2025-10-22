ट्रंप ने व्हाइट हाउस में मनाई दिवाली, पीएम मोदी को कॉल करके दी शुभकामनाएं

ट्रंप ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) को दिवाली की शुभकामनाएं देने के लिए फोन लगाया। उन्होंने इस फोन कॉल के बारे में भारतीय समुदाय को कहा, "मैंने आज ही आपके प्रधानमंत्री से बात की। हम दोनों के बीच बहुत अच्छी बातचीत हुई। हमने व्यापार के बारे में भी बात की। पीएम मोदी की इसमें बहुत रुचि है। कुछ समय पहले हमने इस बारे में बात की थी कि पाकिस्तान के साथ कोई युद्ध नहीं होना चाहिए। व्यापार का मुद्दा भी शामिल था, इसलिए हमने इस बारे में भी बात की। भारत और पाकिस्तान के साथ हमारा कोई युद्ध नहीं है। हम दोनों के बीच हुई बातचीत काफी अच्छी रही। पीएम मोदी एक महान इंसान हैं और पिछले कुछ वर्षों में वह मेरे बहुत अच्छे दोस्त बन गए हैं।"