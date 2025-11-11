अग्निवीरों के लिए सरकार का बड़ा फैसला, आयु सीमा में विशेष छूट

Agniveer Army: हरियाणा सरकार ने पूर्व अग्निवीरों को सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता देने का सराहनीय कदम उठाया है। मंगलवार को जारी आधिकारिक आदेश में पूर्व अग्निवीरों को सीधी भर्ती में ऊपरी आयु सीमा में 5 साल तक की छूट देने की घोषणा की गई। यह फैसला राज्य के उन युवाओं के लिए वरदान साबित होगा जो अग्निवीर योजना के तहत चार साल की सैन्य सेवा पूरी कर समाज में वापस लौट रहे हैं।