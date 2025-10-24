हरियाणा सरकार का कर्मचारियों और पेंशनरों को बड़ा तोहफा, महंगाई भत्ता में की वृद्धि

DA HIKE 2025: हरियाणा सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बड़ा तोहफा दिया है। राज्य सरकार ने महंगाई भत्ते (डीए) में 3 प्रतिशत की वृद्धि का ऐलान किया है। इसके साथ ही अब डीए 55 से बढ़कर 58 प्रतिशत हो गया है। यह नई दर 1 जुलाई 2025 से लागू होगी। हरियाणा सरकार के वित्त विभाग ने शुक्रवार एक आधिकारिक आदेश जारी की यह जानकारी दी है। नई व्यवस्था के तहत जुलाई, अगस्त और सितंबर के बढ़े हुए महंगाई भत्ते का बकाया नवंबर के वेतन के साथ दिया जाएगा। वहीं अक्टूबर के वेतन में पहले से बढ़े हुए 3 प्रतिशत महंगाई भत्ते को शामिल किया जाएगा।