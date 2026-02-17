5 महीने की शादी का खौफनाक अंत, CA पति ने शक की आग में जलाया रिश्ता

रविवार रात करीब 11 बजे, गुरुग्राम में कार्यरत चार्टर्ड अकाउंटेंट अंशुल धवन ने पुलिस को फोन कर बताया कि कुछ अज्ञात बदमाश लूट के इरादे से घर में घुसे और उसकी पत्नी की हत्या कर दी। अंशुल के अनुसार, हमलावरों ने उस पर भी हमला किया और उसकी पत्नी का गला काट दिया। लेकिन जब पुलिस ने घटनास्थल की जांच की और अंशुल से पूछताछ शुरू की, तो उसकी कहानी में कई विरोधाभास सामने आए। वह बार-बार अपने बयान बदल रहा था और कथित हमलावरों का हुलिया तक स्पष्ट नहीं बता सका। इससे पुलिस का शक गहरा गया। कड़ाई से पूछताछ करने पर आखिरकार अंशुल टूट गया और उसने अपनी पत्नी की हत्या करने की बात कबूल कर ली।