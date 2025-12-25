हरियाणा में कार और कैंटर की जोरदार टक्कर, आग लगने से जिला पार्षद समेत तीन लोगों की मौत

हरियाणा में सड़क दुर्घटना (X)
हरियाणा के नारनौल में बुधवार देर रात नेशनल हाईवे 152डी पर टोल प्लाजा के पास एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार कैंटर ने पीछे से एक कार को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे कार में तुरंत आग लग गई। टक्कर की भयानकता इतनी थी कि कार सवार तीनों लोग बाहर निकलने का मौका भी नहीं पा सके और देखते ही देखते कार आग के गोले में तब्दील हो गई। तीनों की मौके पर ही जलकर दर्दनाक मौत हो गई।
हादसे में मारे गए लोगों की पहचान गांव नीरपुर निवासी पूर्व जिला पार्षद एवं एडवोकेट राजकुमार यदुवंशी, नारनौल में कपड़ा व्यापारी रविदत्त उर्फ दारा सिंह और टैक्सी चालक प्रवीण उर्फ पौमी के रूप में हुई है। बताया जाता है कि तीनों रात करीब ढाई बजे किया क्रेंस कार में सवार होकर किसी काम से लौट रहे थे। इसी दौरान पीछे से आ रहे कैंटर ने लापरवाही और तेज गति से कार को टक्कर मार दी।
टक्कर के बाद कार के साथ-साथ कैंटर में भी आग लग गई। कैंटर चालक गाड़ी से कूदकर मौके से फरार हो गया, जबकि कार में फंसे तीनों लोग आग की लपटों में झुलसकर मर गए। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस, दमकल विभाग और एंबुलेंस की टीम मौके पर पहुंची। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया और शवों को कार से बाहर निकाला।
पुलिस ने तीनों शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए नागरिक अस्पताल भिजवाया है। प्रारंभिक जांच में हादसे का मुख्य कारण कैंटर चालक की तेज रफ्तार और लापरवाही बताया जा रहा है। फरार कैंटर चालक की तलाश में पुलिस टीम जुटी हुई है।
बड़ी खबरेंView All
बिहार चुनाव
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग