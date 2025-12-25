हरियाणा में कार और कैंटर की जोरदार टक्कर, आग लगने से जिला पार्षद समेत तीन लोगों की मौत

हरियाणा के नारनौल में बुधवार देर रात नेशनल हाईवे 152डी पर टोल प्लाजा के पास एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार कैंटर ने पीछे से एक कार को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे कार में तुरंत आग लग गई। टक्कर की भयानकता इतनी थी कि कार सवार तीनों लोग बाहर निकलने का मौका भी नहीं पा सके और देखते ही देखते कार आग के गोले में तब्दील हो गई। तीनों की मौके पर ही जलकर दर्दनाक मौत हो गई।