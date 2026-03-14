कांग्रेस को क्रॉस वोटिंग का डर, हरियाणा विधायकों को बाड़ा-बंदी कर शिमला पहुंचाया

कांग्रेस की यह सतर्कता पिछले राज्यसभा चुनावों में मिले झटकों से जुड़ी मानी जा रही है। 2016 के चुनाव में पार्टी उम्मीदवार आरके आनंद को क्रॉस वोटिंग और कुछ वोटों के अमान्य होने के कारण हार का सामना करना पड़ा था। इसी तरह 2022 के चुनाव में भी कांग्रेस उम्मीदवार अजय माकन को हार मिली थी, जब एक विधायक के वोट के अमान्य होने और कुछ क्रॉस वोटिंग के कारण भाजपा समर्थित उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा जीत गए थे। बता दें कि हरियाणा विधानसभा में कुल 90 सदस्य हैं और राज्यसभा सीट जीतने के लिए 31 वोट जरूरी होते हैं। मौजूदा गणित के अनुसार भाजपा के पास 48 और कांग्रेस के पास 37 विधायक हैं, जिससे दोनों पार्टियों को एक-एक सीट मिलने की संभावना है। हालांकि अतिरिक्त वोटों के कारण चुनाव में सियासी रणनीति और भी अहम हो गई है।