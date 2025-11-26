Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

धर्मेंद्र

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

क्या दिल्ली में Venom आ गया? कनॉट प्लेस की AI-इमेज ने सोशल मीडिया पर मचाई सनसनी

सोशल मीडिया पर एक वायरल AI फोटो चर्चा का विषय बनी हुई है, जो दिल्ली के कनॉट प्लेस को स्ट्रेंजर थिंग्स की थीम में बदली हुई है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Shaitan Prajapat

Nov 26, 2025

Connaught Place

कनॉट प्लेस की AI-इमेज (फोटो सोशल मीडिया)

सोशल मीडिया पर अचानक एक ऐसा डिजिटल पोस्ट वायरल हुआ है, जिसने भारत की राजधानी कनॉट प्लेस को हॉरर-थ्रिलर फिल्म जैसा रूप दे दिया है। एक AI-जनरेटेड इमेज में कनॉट प्लेस की प्राचीन और आर्किटेक्चरल रूप से समृद्ध कॉलम्स व आर्चेस को अंधेरी, टेढ़ी-मेढ़ी बेलों और रहस्यमयी लताओं में लिपटा हुआ दिखाया गया है-बिलकुल उस तरह, जैसे किसी फ़ैंटेसी या हॉरर सीरीज़ के सेट में हो।

'क्या दिल्ली में Venom आ गया?'

तस्वीर को देखकर कई लोगों ने मज़ाक और डर दोनों तरह की प्रतिक्रियाएं दी हैं। कुछ लोग इसे देखकर चौंक गए, तो कुछ ने हल्के अंदाज़ में पूछा-‘Delhi mein Venom aa gaya kya?’ कुछ ने मज़ाक में लिखा कि शायद इतना अजीब रूप प्रदूषण की वजह से पिलर्स को मिल रहा है।

हॉरर फिल्म के सीन में बदला कनॉट प्लेस

AI से बने इस विचित्र और भयानक रूप ने इंटरनेट पर हलचल मचा दी। कनॉट प्लेस का यह अक्सर हलचल-भरा, रोज़मर्रा का बाज़ार अचानक किसी हॉरर फिल्म के सीन जैसा दिखने लगा है। कई लोगों ने इसे स्टाइलिश, कई ने डरावना और कुछ ने केवल डिजिटल मज़ाक समझा।

हाल ही में रिलीज हुई Stranger Things Season 5

इस वायरल छवि का टाइमिंग भी दिलचस्प है। यह उसी समय सामने आई है, जब Stranger Things का पाँचवाँ सीज़न (Season 5) रिलीज़ हुआ है—यानी हॉरर-थ्रिलर और पॉप-कल्चर की थीम लोगों के बीच पहले से ही चर्चा में है। इस वजह से इस इमेज को खास लोकप्रियता मिली।

मजेदार मीम्स वायरल

कुछ लोग इसे सिर्फ एक मज़ेदार मीम के रूप में देख रहे हैं, लेकिन कई व्यूअर्स के लिए यह इस बात का संकेत है कि कैसे डिजिटल आर्ट, AI और पॉप-कल्चर मिलकर आम-जानी जगहों को अचानक पूरी तरह नया रूप दे सकते हैं। कनॉट प्लेस की उन पुरानी कॉलम्स, आर्चेस और गलियों का यह नया, भयपूर्ण अवतार दिखाता है कि कल्पना और तकनीक की ताकत आज कितनी बदल चुकी है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

26 Nov 2025 09:31 pm

Hindi News / National News / क्या दिल्ली में Venom आ गया? कनॉट प्लेस की AI-इमेज ने सोशल मीडिया पर मचाई सनसनी

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

Bihar Politics: राबड़ी आवास पर अड़ी RJD, प्रदेश अध्यक्ष बोले- जो करना होगा करेंगे, बंगला खाली नहीं करेंगे

पटना

राबड़ी आवास विवाद के बीच छलका रोहिणी आचार्य का दर्द, लालू के साथ AI वीडियो किया शेयर, लिखा- किसी बेटी का बाप होना आसान नहीं…’

रोहिणी आचार्य
पटना

विशाल गार्डन, मॉडर्न इंटीरियर और हाई सिक्योरिटी… कितना आलीशान है राबड़ी देवी का नया बंगला 39 हार्डिंग रोड?

bihar politics
पटना

10 सर्कुलर रोड से पहले किस बंगले में रहता था लालू परिवार? 2005 में घर खाली करने के नोटिस पर क्यों भड़क गए थे लालू यादव

bihar politics
पटना

400 माफिया रडार पर, स्कूल-कॉलेज के बाहर स्पेशल फोर्स… क्राइम कंट्रोल के लिए सम्राट चौधरी का एक्शन प्लान तैयार

bihar news: सम्राट चौधरी
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.