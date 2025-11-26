क्या दिल्ली में Venom आ गया? कनॉट प्लेस की AI-इमेज ने सोशल मीडिया पर मचाई सनसनी

कुछ लोग इसे सिर्फ एक मज़ेदार मीम के रूप में देख रहे हैं, लेकिन कई व्यूअर्स के लिए यह इस बात का संकेत है कि कैसे डिजिटल आर्ट, AI और पॉप-कल्चर मिलकर आम-जानी जगहों को अचानक पूरी तरह नया रूप दे सकते हैं। कनॉट प्लेस की उन पुरानी कॉलम्स, आर्चेस और गलियों का यह नया, भयपूर्ण अवतार दिखाता है कि कल्पना और तकनीक की ताकत आज कितनी बदल चुकी है।