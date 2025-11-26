क्या दिल्ली में Venom आ गया? कनॉट प्लेस की AI-इमेज ने सोशल मीडिया पर मचाई सनसनी

कनॉट प्लेस की AI-इमेज (फोटो सोशल मीडिया)
सोशल मीडिया पर अचानक एक ऐसा डिजिटल पोस्ट वायरल हुआ है, जिसने भारत की राजधानी कनॉट प्लेस को हॉरर-थ्रिलर फिल्म जैसा रूप दे दिया है। एक AI-जनरेटेड इमेज में कनॉट प्लेस की प्राचीन और आर्किटेक्चरल रूप से समृद्ध कॉलम्स व आर्चेस को अंधेरी, टेढ़ी-मेढ़ी बेलों और रहस्यमयी लताओं में लिपटा हुआ दिखाया गया है-बिलकुल उस तरह, जैसे किसी फ़ैंटेसी या हॉरर सीरीज़ के सेट में हो।
तस्वीर को देखकर कई लोगों ने मज़ाक और डर दोनों तरह की प्रतिक्रियाएं दी हैं। कुछ लोग इसे देखकर चौंक गए, तो कुछ ने हल्के अंदाज़ में पूछा-‘Delhi mein Venom aa gaya kya?’ कुछ ने मज़ाक में लिखा कि शायद इतना अजीब रूप प्रदूषण की वजह से पिलर्स को मिल रहा है।
AI से बने इस विचित्र और भयानक रूप ने इंटरनेट पर हलचल मचा दी। कनॉट प्लेस का यह अक्सर हलचल-भरा, रोज़मर्रा का बाज़ार अचानक किसी हॉरर फिल्म के सीन जैसा दिखने लगा है। कई लोगों ने इसे स्टाइलिश, कई ने डरावना और कुछ ने केवल डिजिटल मज़ाक समझा।
इस वायरल छवि का टाइमिंग भी दिलचस्प है। यह उसी समय सामने आई है, जब Stranger Things का पाँचवाँ सीज़न (Season 5) रिलीज़ हुआ है—यानी हॉरर-थ्रिलर और पॉप-कल्चर की थीम लोगों के बीच पहले से ही चर्चा में है। इस वजह से इस इमेज को खास लोकप्रियता मिली।
कुछ लोग इसे सिर्फ एक मज़ेदार मीम के रूप में देख रहे हैं, लेकिन कई व्यूअर्स के लिए यह इस बात का संकेत है कि कैसे डिजिटल आर्ट, AI और पॉप-कल्चर मिलकर आम-जानी जगहों को अचानक पूरी तरह नया रूप दे सकते हैं। कनॉट प्लेस की उन पुरानी कॉलम्स, आर्चेस और गलियों का यह नया, भयपूर्ण अवतार दिखाता है कि कल्पना और तकनीक की ताकत आज कितनी बदल चुकी है।
