‘मुझसे कहा- तुम्हारा रेप करना चाहता हूं’, एक्ट्रेस के बाद ट्रांस महिला ने कांग्रेस विधायक पर लगाए गंभीर आरोप

दूसरी तरफ एक्ट्रेस के आरोप पर राहुल ने सफाई भी दी। विधायक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अभिनेत्री मेरी दोस्त हैं और मुझे नहीं लगता कि जिस व्यक्ति का उन्होंने जिक्र किया, वह मैं था। वह मेरी अच्छी दोस्त हैं और रहेंगी। मेरा मानना ​​है कि मैंने अब तक कानून या संविधान के खिलाफ कुछ भी नहीं किया है।