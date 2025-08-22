Patrika LogoSwitch to English

राष्ट्रीय

‘मुझसे कहा- तुम्हारा रेप करना चाहता हूं’, एक्ट्रेस के बाद ट्रांस महिला ने कांग्रेस विधायक पर लगाए गंभीर आरोप

एक ट्रांस महिला ने कांग्रेस विधायक राहुल ममकूटथिल पर रेप की कोशिश और अभद्र संदेश भेजने का आरोप लगाया है। इससे पहले मलयाली अभिनेत्री रिनी एन जॉर्ज ने भी राहुल पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे। विधायक ने सभी आरोपों को खारिज करते हुए केरल युवा कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है, लेकिन विधायक पद पर बने रहने का ऐलान किया है।

भारत

Mukul Kumar

Aug 22, 2025

केरल के पलक्कड़ से कांग्रेस विधायक राहुल ममकूटथिल। (फोटो- Instagram/Rahul mamkootathil)

केरल के पलक्कड़ से कांग्रेस विधायक राहुल ममकूटथिल लगातार विवादों पर घिरते जा रहे हैं। पहले मलयाली एक्ट्रेस रिनी एन जॉर्ज ने राहुल पर गंभीर आरोप लगाए थे। अब ट्रांस महिला ने कह दिया है कि विधायक उनका भी रेप करना चाहते थे। ट्रांस महिला ने यह भी आरोप लगाया है कि राहुल ने उसे गंदे मैसेज भी भेजे थे।

ट्रांस महिला की पहचान अवंतिका के रूप में हुई है। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि उनकी राहुल से पहली मुलाकात एक चुनावी बहस के दौरान हुई थी। शुरू में दोनों के बीच नॉर्मल दोस्ती थी, लेकिन बाद में राहुल ने उन्हें सोशल मीडिया पर गंदे मैसेज भेजने शुरू कर दिए।

ट्रांस महिला ने क्या कहा?

अवंतिका ने कहा कि मुझे लगता है कि वह यौन रूप से कुंठित है क्योंकि उसने मुझसे कहा था कि वह मेरा बलात्कार करना चाहता है। उसने कहा कि हम बेंगलुरु या हैदराबाद जाकर ऐसा कर सकते हैं।

अभिनेत्री रिनी एन जॉर्ज ने बुधवार को आरोप लगाया था कि राहुल ने उन्हें अश्लील मैसेज भेजे और एक होटल के कमरे में मिलने के लिए बुलाया था।

एक्ट्रेस ने बुधवार को मीडिया के साथ बातचीत में यह तक कह दिया था कि वह उस राजनेता का नाम नहीं चाहती हैं, जिन्होंने उनके साथ बदसलूकी की। इसके साथ, उनके खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराने का भी उनका कोई इरादा नहीं है।

दूसरी तरफ एक्ट्रेस के आरोप पर राहुल ने सफाई भी दी। विधायक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अभिनेत्री मेरी दोस्त हैं और मुझे नहीं लगता कि जिस व्यक्ति का उन्होंने जिक्र किया, वह मैं था। वह मेरी अच्छी दोस्त हैं और रहेंगी। मेरा मानना ​​है कि मैंने अब तक कानून या संविधान के खिलाफ कुछ भी नहीं किया है।

विधायक ने कहा- आरोपों की वजह से इस्तीफा नहीं दे रहा

बता दें कि भारी बवाल के बाद राहुल ने केरल युवा कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। इसके साथ, उन्होंने कहा कि मैं अपने पद से इस्तीफा इसलिए नहीं दे रहा हूं कि आरोपों में कोई सच्चाई है। मैं अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को खारिज करता हूं।

मैं इसलिए इस्तीफा दे रहा हूं क्योंकि कांग्रेस कार्यकर्ताओं का समय खराब हो रहा है, उन्हें इस वक्त मुझे सही ठहराने या मेरी बेगुनाही साबित करने में समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। अपनी बेगुनाही साबित करने की जिम्मेदारी मुझ पर है।

इसके साथ राहुल ने यह स्पष्ट कर दिया कि वह विधायक पद से इस्तीफा नहीं देंगे। बता दें कि राहुल ने पिछले वर्ष उपचुनाव में पलक्कड़ विधानसभा क्षेत्र से जीत हासिल की थी।

politics

Published on:

22 Aug 2025 02:30 pm

Hindi News / National News / 'मुझसे कहा- तुम्हारा रेप करना चाहता हूं', एक्ट्रेस के बाद ट्रांस महिला ने कांग्रेस विधायक पर लगाए गंभीर आरोप

