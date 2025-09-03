Flood Alert : पंजाब में भारी नुकसान, यमुना में उफान से दिल्ली-एनसीआर पर खतरा

आइएमडी के मुताबिक 3 सितम्बर से 8 सितम्बर तक हिमाचल, पंजाब, पश्चिम उत्तरप्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़ व पूर्वी राजस्थान व उत्तराखंड में अति भारी बारिश की संभावना है। 4 से 6 सितम्बर तक गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ, मराठवाड़ा में अति भारी बारिश, 5 सितम्बर तक मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, झारखंड व ओडिशा में अलग-अलग स्थानों पर अति भारी बारिश, 3 व 4 सितम्बर तक केरल, तेलंगाना, तटीय कर्नाटक व आंतरिक कर्नाटक में भारी बारिश की संभावना जताई गई हैं।