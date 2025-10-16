16, 17, 18, 19, 20 अक्टूबर को आंधी-तूफान के साथ होगी खूब बारिश, IMD का खतरनाक अलर्ट!

Rain Alert: देश भर से दक्षिण पश्चिम मानसून (Monsoon) की वापसी हो रही है। इसी के साथ उत्तर भारत में ठंड का ग्राफ भी बढ़ने लगा है। IMD ने 16 से 20 अक्टूबर तक ओडिशा, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में चक्रवाती हवाओं के साथ बारिश की संभावना जाहिर की है। केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक, लक्ष्यद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आंधी-तूफान के साथ भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है।