Heavy Rain: अगले 3 घंटे भारी बारिश का अलर्ट, IMD ने इन राज्यों के लिए जारी की चेतावनी

Heavy Rain: देशभर में झमाझम बारिश हो रही है। कई राज्यों में मूसलाधार बारिश के कारण बाढ़ के हालात बने हुए है। इसी बीच मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी जारी की है।

भारत

Shaitan Prajapat

Aug 23, 2025

भारी बारिश को लेकर आईएमडी का अलर्ट जारी (Photo-ANI)

Heavy Rain Alert: भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने देश के कई राज्यों में अगले तीन घंटों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मानसून की सक्रियता के कारण झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार, ओडिशा, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, गुजरात, कोंकण और मध्य महाराष्ट्र में भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। इसके साथ ही आंधी-तूफान और बिजली गिरने की संभावना भी जताई गई है, जिससे जनजीवन प्रभावित हो सकता है।

पूर्व और मध्य भारत में भारी बारिश का अनुमान

IMD के अनुसार, झारखंड में आज 23 अगस्त को अति भारी बारिश की संभावना है। पश्चिम मध्य प्रदेश में 28 अगस्त को, पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 23 से 27 अगस्त तक, बिहार में 23 से 26 अगस्त तक, और ओडिशा में 23 से 29 अगस्त तक भारी बारिश हो सकती है। पश्चिम बंगाल और सिक्किम के उप-हिमालयी क्षेत्रों में 23 से 25 अगस्त तक भारी बारिश का अलर्ट है। इन क्षेत्रों में गरज के साथ बिजली गिरने और तेज हवाओं (40-50 किमी/घंटा) की भी संभावना है। रांची और खूंटी जैसे झारखंड के क्षेत्रों में पहले ही मूसलाधार बारिश से नुकसान की खबरें हैं, जहां सिमगेडा पुल ढह गया है।

उत्तर-पश्चिम भारत में भूस्खलन का खतरा

उत्तर-पश्चिम भारत में, विशेष रूप से पूर्वी राजस्थान में 23 और 24 अगस्त को अति भारी बारिश की चेतावनी है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, और उत्तर प्रदेश में 23 से 26 अगस्त तक भारी बारिश और गरज के साथ बिजली गिरने की संभावना है। हिमाचल प्रदेश के मंडी में ब्यास नदी का जलस्तर बढ़ने से अलर्ट जारी किया गया है, जबकि उत्तराखंड के हल्द्वानी, बागेश्वर, और चंपावत में ऑरेंज अलर्ट लागू है। इन पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन और बाढ़ का खतरा बढ़ गया है।

पश्चिमी भारत में जलभराव की स्थिति

गुजरात के सूरत, अहमदाबाद, और राजकोट जैसे शहरों में भारी बारिश से सड़कें और घर जलमग्न हो गए हैं। सूरत में 36 घंटों में 400 मिमी बारिश दर्ज की गई है, और तीन जिलों में रेड अलर्ट जारी है। कोंकण और मध्य महाराष्ट्र में 23 से 29 अगस्त तक भारी बारिश का अलर्ट है। गुजरात तट पर 40-50 किमी/घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है।

दक्षिण और पूर्वोत्तर भारत में भी अलर्ट

दक्षिण भारत में तमिलनाडु, केरल, और तटीय कर्नाटक में 26 से 29 अगस्त तक भारी बारिश की संभावना है। पूर्वोत्तर राज्यों जैसे असम, मेघालय, और अरुणाचल प्रदेश में 23 से 29 अगस्त तक भारी बारिश और भूस्खलन का खतरा बना हुआ है।

