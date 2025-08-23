Heavy Rain: अगले 3 घंटे भारी बारिश का अलर्ट, IMD ने इन राज्यों के लिए जारी की चेतावनी

IMD के अनुसार, झारखंड में आज 23 अगस्त को अति भारी बारिश की संभावना है। पश्चिम मध्य प्रदेश में 28 अगस्त को, पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 23 से 27 अगस्त तक, बिहार में 23 से 26 अगस्त तक, और ओडिशा में 23 से 29 अगस्त तक भारी बारिश हो सकती है। पश्चिम बंगाल और सिक्किम के उप-हिमालयी क्षेत्रों में 23 से 25 अगस्त तक भारी बारिश का अलर्ट है। इन क्षेत्रों में गरज के साथ बिजली गिरने और तेज हवाओं (40-50 किमी/घंटा) की भी संभावना है। रांची और खूंटी जैसे झारखंड के क्षेत्रों में पहले ही मूसलाधार बारिश से नुकसान की खबरें हैं, जहां सिमगेडा पुल ढह गया है।