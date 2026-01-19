मौसम अगले 72 घंटे में बदलेगा, इन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट

इस बार मानसून (Monsoon) में अनुमान से कई अधिक बारिश हुई, जिसके बाद अब सर्दी अपना कहर बरसा रही है। लेकिन आमतौर पर जहां सर्दी की शुरुआत के साथ बारिश की विदाई हो जाती है, वहीं इस बार एक अलग ही नजारा देखने को मिल रहा है। इस बार देश के कई हिस्सों में अभी तक बारिश का सिलसिला बना हुआ है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department – IMD) के अनुसार मौसम अगले 72 घंटे में बदलेगा। इसके चलते देश के कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट (Heavy Rain Alert) जारी किया गया है।