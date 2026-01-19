19 जनवरी 2026,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

मौसम अगले 72 घंटे में बदलेगा, इन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट

मौसम विभान ने अगले 72 घंटे देश के कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। आइए नजर डालते है किन राज्यों में बादल बरसेंगे।

less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

Himadri Joshi

Jan 19, 2026

IMD issues heavy rain alert

IMD issues heavy rain alert

इस बार मानसून (Monsoon) में अनुमान से कई अधिक बारिश हुई, जिसके बाद अब सर्दी अपना कहर बरसा रही है। लेकिन आमतौर पर जहां सर्दी की शुरुआत के साथ बारिश की विदाई हो जाती है, वहीं इस बार एक अलग ही नजारा देखने को मिल रहा है। इस बार देश के कई हिस्सों में अभी तक बारिश का सिलसिला बना हुआ है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department – IMD) के अनुसार मौसम अगले 72 घंटे में बदलेगा। इसके चलते देश के कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट (Heavy Rain Alert) जारी किया गया है।

राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और यूपी में कैसा रहेगा मौसम

मौसम विभान ने राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और यूपी के लिए भी अगले 72 घंटे बारिश का अलर्ट जारी किया है। इन राज्यों में 22 जनवरी से बादल बरसेंगे। इस दौरान तेज हवा चलने का भी अलर्ट है।

पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के साथ बारिश

मौसम विभाग ने जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के साथ-साथ लद्दाख के लिए भी अगले 72 घंटे भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान कई जगह बर्फबारी की भी संभावना जताई गई है। अगले 72 घंटे में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धूल बड़ी आंधी और तेज हवाएं चलने का अलर्ट भी जारी किया गया है।

दक्षिणी राज्यों में बारिश रहेगी जारी

दक्षिणी राज्य केरल, तमिलनाड़ु, कर्नाटक में अगले 72 घंटे में भारी बारिश का अलर्ट है। इसके अलावा अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, माहे, कराईकल, पुडुचेरी में भी अगले 72 घंटे जमकर बादल बरसेंगे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#WeatherNews

weather alert

Weather Forecast

मौसम समाचार

weather report

Published on:

19 Jan 2026 04:28 pm

Hindi News / National News / मौसम अगले 72 घंटे में बदलेगा, इन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री की चर्चा तेज, कांग्रेस बोली- मजाक मत बनाइए

पटना

बाहुबली आनंद मोहन के बेटे बनेंगे मंत्री? मंत्रिमंडल विस्तार पर क्या बोले चेतन आनंद

bihar politics
पटना

खेसारी के बाद एक और भोजपुरी स्टार का राजनीति से मोहभंग! रितेश पांडे ने जनसुराज से दिया इस्तीफा, जानिए क्या कहा...

bihar politics
पटना

तेजस्वी यादव के विधायकों को तोड़ने की तैयारी में BJP? कृषि मंत्री बोले- NDA के संपर्क में RJD के सभी MLA

Tejashwi Yadav
पटना

उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में सब ठीक नहीं? RLM के चार में से तीन MLA लिट्टी-चोखा पार्टी से रहे गायब

Upendra Kushwaha
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.