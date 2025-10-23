IMD Alert: 23, 24, 25, 26 अक्टूबर तक भारी बारिश, स्कूलों में छुट्टी का ऐलान, इन राज्यों में पूर्वोत्तर मानसून का कहर जारी

ओडिशा में भी भारी बारिश के चलते हालात बुरे हैं। मौसम विभाग ने यहा अगले चार दिनों तक गरज-चमक के साथ आंधी तूफान की संभावना जताई है। विभाग ने कहा कि मौसम में यह बदलाव दो लगातार बन रहे निम्न दबाव क्षेत्रों के कारण हो रहा है। IMD ने कहा कि पुरी, खोरधा, नयागढ़, गंजाम, गजपति, रायगड़ा, कोरापुट, मलकानगिरी, कंधमाल, कालाहांडी और नबरंगपुर जिलों में बारिश हो सकती है। कुछ स्थानों पर तेज हवाएं भी चलने की आशंका है। आंध्र प्रदेश के तिरुपति में बुधवार को हुई तेज बारिश से सड़कों पर 2-3 फीट पानी भर गया। यहां छह जिलों (प्रकाशम, नेल्लोर, कडप्पा, अन्नमय्या, तिरुपति और चित्तूर) के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। राज्य आपदा प्रबंधन बल (SDRF) को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है।