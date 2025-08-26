Heavy Rain Alert: अगले 7 दिन आसमान से बरसेगी आफत, मौसम विभाग ने इन राज्यों के लिए जारी किया अलर्ट

Heavy Rain Alert: भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने देशभर में भारी से अत्यधिक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। अगले सात दिनों तक उत्तर-पश्चिम, पूर्व, मध्य, पश्चिम, पूर्वोत्तर और दक्षिणी भारत के कई राज्यों में तीव्र बारिश की संभावना है। कई क्षेत्रों में पहले से ही भारी बारिश के कारण बाढ़ और जलभराव की स्थिति बनी हुई है। आईएमडी के अनुसार, 26 अगस्त को जम्मू और उत्तर-पश्चिम पंजाब में अत्यधिक भारी वर्षा हो सकती है, जबकि दक्षिण ओडिशा और उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में भी भारी बारिश का अनुमान है। यह स्थिति बाढ़, भूस्खलन और परिवहन व्यवधानों को और गंभीर बना सकती है।
उत्तर-पश्चिम भारत में 26 अगस्त तक जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी है। 29 अगस्त से 1 सितंबर के बीच उत्तर प्रदेश और पश्चिमी राजस्थान में भी भारी वर्षा की संभावना है। पूर्वोत्तर भारत में असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 27 से 31 अगस्त तक भारी बारिश का अनुमान है। इन क्षेत्रों में गरज और बिजली के साथ हल्की से मध्यम बारिश भी होगी, जिससे नदियों का जलस्तर बढ़ सकता है और बाढ़ का खतरा मंडरा सकता है।
मध्य और पूर्वी भारत में 26 अगस्त को दक्षिण ओडिशा में अत्यधिक भारी वर्षा की आशंका है। छत्तीसगढ़, विदर्भ, झारखंड, मध्य प्रदेश और उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल में अगले 5-7 दिनों तक भारी बारिश का अनुमान है। खासकर 28 से 30 अगस्त के बीच मध्य प्रदेश और झारखंड में भारी वर्षा की चेतावनी है। बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बारिश को और तीव्र कर सकता है, जिससे बाढ़ और जलभराव का खतरा बढ़ेगा।
आईएमडी ने मछुआरों को 26 से 31 अगस्त तक अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के कई क्षेत्रों में समुद्र में न जाने की सलाह दी है। अरब सागर के मध्य और दक्षिण-पश्चिम हिस्सों, लक्षद्वीप, कोमोरिन, और कोंकण-केरल तटों पर तेज हवाओं (40-65 किमी/घंटा) के साथ तूफानी मौसम की चेतावनी है। बंगाल की खाड़ी में ओडिशा, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश और आंध्र प्रदेश तटों पर भी 26 से 31 अगस्त तक समुद्र में जाने से बचने की सलाह दी गई है।