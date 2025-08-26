Heavy Rain Alert: अगले 7 दिन आसमान से बरसेगी आफत, मौसम विभाग ने इन राज्यों के लिए जारी किया अलर्ट

Heavy Rain Alert: भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने देशभर में भारी से अत्यधिक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। अगले सात दिनों तक उत्तर-पश्चिम, पूर्व, मध्य, पश्चिम, पूर्वोत्तर और दक्षिणी भारत के कई राज्यों में तीव्र बारिश की संभावना है। कई क्षेत्रों में पहले से ही भारी बारिश के कारण बाढ़ और जलभराव की स्थिति बनी हुई है। आईएमडी के अनुसार, 26 अगस्त को जम्मू और उत्तर-पश्चिम पंजाब में अत्यधिक भारी वर्षा हो सकती है, जबकि दक्षिण ओडिशा और उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में भी भारी बारिश का अनुमान है। यह स्थिति बाढ़, भूस्खलन और परिवहन व्यवधानों को और गंभीर बना सकती है।