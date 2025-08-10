10 अगस्त 2025,

रविवार

Heavy Rain Alert: 10, 11, 12 और 13 अगस्त को इन जगहों पर जमकर बरसेंगे बादल, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट

Heavy Rain Alert: 14 से 16 अगस्त के दौरान मध्य महाराष्ट्र में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है।12 से 16 अगस्त के दौरान कोंकण और गोवा में तथा 10 अगस्त को गुजरात क्षेत्र में कुछ स्थानों पर बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है।

भारत

Ashib Khan

Aug 10, 2025

Heavy Rain Alert (Photo-IANS)

Heavy Rain Alert: मानसून ने एक बार फिर करवट बदल ली है, जिससे देश के कई इलाकों में भारी बारिश हो रही है। पहाड़ी राज्यों से लेकर मैदानी इलाकों तक बारिश ने कहर बरपाया हुआ है। इसी बीच मौसम विभाग ने बारिश को लेकर ताजा अपडेट जारी किया है। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश में अगले 7 दिन के दौरान कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना जताई है। इसके अलावा उत्तराखंड के कुछ स्थानों पर 13 अगस्त को अत्यंत भारी बारिश होने की संभावना जताई है।

बारिश की गतिविधियों में होगी वृद्धि

IMD के मुताबिक पूर्व-मध्य भारत और इससे लगे उत्तर प्रायद्वीपीय भारत में वर्षा की गतिविधियों में वृद्धि की संभावना है। मध्य प्रदेश, विदर्भ, ओडिशा, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में 13 से 16 अगस्त के दौरान भारी से बहुत भारी वर्षा का एक नया दौर शुरू होने की संभावना है।

इन जगहों पर होगी भारी बारिश

10 और 16 अगस्त को जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित, बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद में अलग-अलग स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। 10, 15 और 16 अगस्त को हिमाचल प्रदेश, 10, 11, 14 और 15 तारीख को पंजाब, 10, 11 और 13-15 तारीख के दौरान हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली; 10 और 16 तारीख को पश्चिम उत्तर प्रदेश में भारी बारिश हो सकती है। 

आंधी और बिजली के साथ होगी बारिश

मौसम विभाग के मुताबिक 10, 11 और 13 अगस्त को अरुणाचल प्रदेश में आंधी, बिजली और कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा जारी रहने की संभावना है। इसके अलावा 10, 11 और 14 अगस्त को असम और मेघालय में, 10, 13 और 14 अगस्त को नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में; 12 अगस्त को अरुणाचल प्रदेश में और 12 और 13 अगस्त को असम और मेघालय में कुछ स्थानों पर बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है।

पश्चिमी मध्य प्रदेश में होगी भारी बारिश

मौसम विभाग के अपडेट के अनुसार 10, 14 और 16 अगस्त को पश्चिम मध्य प्रदेश में अलग-अलग स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। वहीं 10, 16 के दौरान पूर्वी मध्य प्रदेश, 12, 15 और 16 को विदर्भ; 12 को छत्तीसगढ़; 11 को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह; 10, 13 और 14 को उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी भारी बारिश की संभवना जताई गई है। 

Hindi News / National News / Heavy Rain Alert: 10, 11, 12 और 13 अगस्त को इन जगहों पर जमकर बरसेंगे बादल, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट

