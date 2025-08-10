Heavy Rain Alert: 10, 11, 12 और 13 अगस्त को इन जगहों पर जमकर बरसेंगे बादल, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट

Heavy Rain Alert: मानसून ने एक बार फिर करवट बदल ली है, जिससे देश के कई इलाकों में भारी बारिश हो रही है। पहाड़ी राज्यों से लेकर मैदानी इलाकों तक बारिश ने कहर बरपाया हुआ है। इसी बीच मौसम विभाग ने बारिश को लेकर ताजा अपडेट जारी किया है। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश में अगले 7 दिन के दौरान कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना जताई है। इसके अलावा उत्तराखंड के कुछ स्थानों पर 13 अगस्त को अत्यंत भारी बारिश होने की संभावना जताई है।