Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

राष्ट्रीय

15 अगस्त को इन राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी, जानिए IMD का अपडेट

Heavy Rain Alert: 15 अगस्त 2025 को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देश के कई राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की है।

भारत

Devika Chatraj

Aug 15, 2025

IMD Rain Alert
Weather update for 15 August (File Photo)

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने 15 अगस्त 2025 को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देश के कई राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में सक्रिय मौसमी सिस्टम के कारण देश के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश की संभावना है, जिससे बाढ़, भूस्खलन और जलभराव का खतरा बढ़ गया है।

इन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट

उत्तर भारत

  • उत्तराखंड: कुछ क्षेत्रों में अत्यधिक भारी बारिश (21 सेमी से अधिक) का रेड अलर्ट। भूस्खलन और सड़क बंद होने की आशंका।
  • हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर: भारी बारिश के साथ भूस्खलन का खतरा।
  • पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़: तेज हवाओं (40-50 किमी/घंटा) के साथ भारी बारिश।
  • पश्चिमी उत्तर प्रदेश: जलभराव और ट्रैफिक समस्याओं की आशंका।
  • पूर्वी राजस्थान: 15-17 अगस्त तक भारी बारिश का अनुमान।

मध्य भारत

  • मध्य प्रदेश: नर्मदापुरम, छिंदवाड़ा, बैतूल और नरसिंहपुर जैसे जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। जलभराव और बाढ़ का खतरा।
  • छत्तीसगढ़ और विदर्भ: भारी बारिश के साथ नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी की संभावना।
  • महाराष्ट्र: कोकण और घाट क्षेत्रों में 17 अगस्त को अत्यधिक भारी बारिश का अलर्ट।

दक्षिण भारत

  • तेलंगाना: बहुत भारी बारिश की संभावना, मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह।
  • केरल और तटीय कर्नाटक: तेज हवाओं के साथ भारी बारिश, समुद्र में ऊंची लहरों की चेतावनी।
  • आंध्र प्रदेश: तटीय क्षेत्रों में जलभराव और बाढ़ का खतरा।

पूर्वी और उत्तर-पूर्वी भारत

  • बिहार: पश्चिमी चंपारण और गया जैसे जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। बाढ़ से 17 लाख लोग प्रभावित।
  • झारखंड: गर्जन और तेज हवाओं के साथ बारिश, ऑरेंज अलर्ट जारी।
  • ओडिशा और पश्चिम बंगाल: निचले इलाकों में जलभराव की आशंका।
  • असम और मेघालय: 16 अगस्त को बहुत भारी बारिश, बाढ़ की स्थिति गंभीर।

पश्चिमी भारत

  • गोवा और कोकण: 17 अगस्त को भारी बारिश का अलर्ट।
  • गुजरात: 14-17 अगस्त तक हल्की से मध्यम बारिश।

दिल्ली-NCR में मौसम का हाल

दिल्ली-एनसीआर में 15 अगस्त को हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। अधिकतम तापमान 31-33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23-25 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। बारिश के कारण जलभराव और ट्रैफिक जाम की समस्या हो सकती है, लेकिन मौसम सुहावना रहेगा।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

IMD latest forecast

Independence Day 2025/ स्‍वतंत्रता दिवस 2025

weather alert

मौसम समाचार

weather news

Published on:

15 Aug 2025 08:56 am

Hindi News / National News / 15 अगस्त को इन राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी, जानिए IMD का अपडेट

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.