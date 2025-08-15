15 अगस्त को इन राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी, जानिए IMD का अपडेट

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने 15 अगस्त 2025 को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देश के कई राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में सक्रिय मौसमी सिस्टम के कारण देश के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश की संभावना है, जिससे बाढ़, भूस्खलन और जलभराव का खतरा बढ़ गया है।