मौसम बदलेगा मिजाज: देश के इन राज्यों में अगले 48 घंटे भारी बारिश, IMD ने किया अलर्ट जारी, स्कूल-कॉलेज सब बंद

शनिवार सुबह एक सी-130 जे विमान करीब 12 टन मानवीय सहायता लेकर कोलंबो लैंड किया। इसमें टेंट, तिरपाल, गर्म कपड़े, स्वच्छता किट और तैयार खाने-पीने की चीजें भरी हुई थीं। उसी समय एक आईएल-76 विमान भी पहुंचा, जो 9 टन राहत सामग्री, 80 एनडीआरएफ कर्मियों की टीम, 4 स्निफर कुत्ते और 8 टन विशेष एचएडीआर उपकरण लेकर आया। ये टीमें अब पूर्वी और मध्य श्रीलंका में सक्रिय हैं, जहां नदियां उफान पर हैं और सड़कें पानी में डूब गई हैं।