मौसम बदलेगा मिजाज: देश के इन राज्यों में अगले 48 घंटे भारी बारिश, IMD ने किया अलर्ट जारी, स्कूल-कॉलेज सब बंद

IMD Alert: साइक्लोन दितवाह को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। पुडुचेरी में स्कूल-कॉलेज बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। भारतीय मौसम विभाग ने कहा कि आज साइक्लोन दितवाह तमिलनाडु और पुडुचेरी की तटों से टकराएगा। पढ़ें पूरी खबर...

2 min read
Google source verification

भारत

image

Pushpankar Piyush

Nov 30, 2025

मौसम विभाग की चेतावनी (File Photo)

Cyclone Ditwah: श्रीलंका में तबाही मचाने के बाद साइक्लोन दितवाह (Ditwah) आज यानी रविवार को तमिलनाडु और पुडुचेरी की तटों से टकराएगा। मौसम विभाग ने आज तमिलनाडु, पुडुचेरी और आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों के लिए अलर्ट जारी किया है। भारतीय मौसम विभाग (Indian Meteorological Department) ने कुड्डालोर, नागपट्टिनम, मयिलादुथुराई, विल्लुपुरम, चेंगलपट्टू समेत कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश अलर्ट जारी किया है।

28 से अधिक NDRF और SDRF की टीमें तैनात

तमिलनाडु के तटीय इलाकों में राहत व बचाव कार्य के लिए NDRF और SDRF टीमों को तैनात किया गया है। 28 से ज्यादा टीमें रेस्क्यु ऑपरेशन के लिए लगाई गई हैं। महाराष्ट्र और गुजरात के NDRF बेस से 10 टीमें चेन्नई पहुंची हैं।

54 उड़ानें रद्द

तमिलनाडु में भारी बारिश के कारण शनिवार को 54 उड़ानें रद्द कर दी गई। पुडुचेरी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ने साइक्लोन के कारण छुट्टी घोषित कर सभी परीक्षाएं स्थगित कर दी हैं। पुडुचेरी, कराईकल, माहे और यनम में सभी स्कूल और कॉलेज सोमवार तक बंद रहेंगे।

श्रीलंका में 153 लोगों की मौत

श्रीलंका में दितवाह के कारण बाढ़ और लैंडस्लाइड से 123 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। 150 से ज्यादा लापता हैं। कोलंबो एयरपोर्ट पर लगभग 300 भारतीय यात्री पिछले तीन दिनों से फंसे हैं। ये सभी दुबई से श्रीलंका के रास्ते भारत आने वाले थे।

भारत ने भेजी मदद

कोलंबो में खड़े आईएनएस विक्रांत और आईएनएस उदयगिरि ने प्रभावित परिवारों के लिए 4.5 टन सूखा राशन, 2 टन ताजा राशन, दवाइयां और अन्य जरूरी सामान मुहैया कराया। आईएनएस विक्रांत से दो चेतक हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी। ये श्रीलंकाई वायुसेना के जवानों के साथ मिलकर बाढ़ वाले इलाकों में खोज-बचाव का काम कर रहे हैं।

शनिवार सुबह एक सी-130 जे विमान करीब 12 टन मानवीय सहायता लेकर कोलंबो लैंड किया। इसमें टेंट, तिरपाल, गर्म कपड़े, स्वच्छता किट और तैयार खाने-पीने की चीजें भरी हुई थीं। उसी समय एक आईएल-76 विमान भी पहुंचा, जो 9 टन राहत सामग्री, 80 एनडीआरएफ कर्मियों की टीम, 4 स्निफर कुत्ते और 8 टन विशेष एचएडीआर उपकरण लेकर आया। ये टीमें अब पूर्वी और मध्य श्रीलंका में सक्रिय हैं, जहां नदियां उफान पर हैं और सड़कें पानी में डूब गई हैं।

ऑपरेशन सागर बंधु को लेकर पीएम मोदी का ट्वीट

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, "ऑपरेशन सागर बंधु तेजी से चल रहा है। हम श्रीलंका के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं।" वहीं, पीएम मोदी ने ट्वीट किया, "श्रीलंका के भाइयों-बहनों के दुख में हम साझीदार हैं। भारत जितनी जरूरत हो, उतनी मदद देगा।" यह अभियान भारत-श्रीलंका के मजबूत रिश्तों का नमूना है। दोनों देशों की टीमें मिलकर स्थिति संभालने में जुटी हैं, ताकि और जानें बचाई जा सकें और जीवन पटरी पर लौट आए।

Published on:

30 Nov 2025 06:36 am

Hindi News / National News / मौसम बदलेगा मिजाज: देश के इन राज्यों में अगले 48 घंटे भारी बारिश, IMD ने किया अलर्ट जारी, स्कूल-कॉलेज सब बंद

