चिलचिलाती गर्मी के बीच झमाझम बारिश, जानें आपके शहर में कब तक रहेगा ‘ऑरेंज अलर्ट’

IMD के अनुसार, पश्चिमी विक्षोभ के कारण राजस्थान के पूर्वी भागों में भारी बारिश, ओले गिरने और गरज-चमक के साथ तेज हवाएं (50-70 किमी प्रति घंटा) चलने की संभावना है। जयपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, टोंक, अजमेर, भीलवाड़ा और उदयपुर सहित कई जिलों में ओलावृष्टि की घटनाएं दर्ज की गईं। कुछ इलाकों में फसलों को नुकसान पहुंचने की खबरें आई हैं। राजस्थान में धूल भरी आंधी के साथ बारिश ने तापमान में गिरावट दर्ज की, जिससे दिन का अधिकतम तापमान सामान्य से नीचे रहा।