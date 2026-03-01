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चिलचिलाती गर्मी के बीच झमाझम बारिश, जानें आपके शहर में कब तक रहेगा ‘ऑरेंज अलर्ट’

पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय प्रभाव से उत्तर-पश्चिम भारत में मौसम ने करवट ली है। राजस्थान में भारी बारिश के साथ ओलावृष्टि और तेज हवाओं ने कई इलाकों को प्रभावित किया, जबकि दिल्ली-एनसीआर में भी हल्की से मध्यम बारिश हुई। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने राजस्थान के कई हिस्सों में ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी [&hellip;]

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भारत

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Shaitan Prajapat

Mar 30, 2026

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बारिश-आंधी और बिजली गिरने की चेतावनी

पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय प्रभाव से उत्तर-पश्चिम भारत में मौसम ने करवट ली है। राजस्थान में भारी बारिश के साथ ओलावृष्टि और तेज हवाओं ने कई इलाकों को प्रभावित किया, जबकि दिल्ली-एनसीआर में भी हल्की से मध्यम बारिश हुई। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने राजस्थान के कई हिस्सों में ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है।

IMD के अनुसार, पश्चिमी विक्षोभ के कारण राजस्थान के पूर्वी भागों में भारी बारिश, ओले गिरने और गरज-चमक के साथ तेज हवाएं (50-70 किमी प्रति घंटा) चलने की संभावना है। जयपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, टोंक, अजमेर, भीलवाड़ा और उदयपुर सहित कई जिलों में ओलावृष्टि की घटनाएं दर्ज की गईं। कुछ इलाकों में फसलों को नुकसान पहुंचने की खबरें आई हैं। राजस्थान में धूल भरी आंधी के साथ बारिश ने तापमान में गिरावट दर्ज की, जिससे दिन का अधिकतम तापमान सामान्य से नीचे रहा।

दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में सोमवार को हल्की बारिश, गरज-चमक और बिजली चमकने की घटनाएं हुईं। IMD ने दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों के लिए शाम 6 बजे तक ऑरेंज अलर्ट जारी किया, जिसमें मध्यम धूल भरी आंधी और 50-70 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की चेतावनी दी गई। येलो अलर्ट में हल्की बारिश, गरज-चमक, बिजली और तेज हवाओं की आशंका जताई गई थी। हालांकि दिल्ली में सुबह धूप निकली, लेकिन दोपहर में अचानक मौसम बदल गया।

Skymet के उपाध्यक्ष माहेश पलावत ने कहा, 'राजस्थान में तेज हवाएं चलीं, लेकिन दिल्ली में ज्यादातर साफ मौसम रहा, जिससे अधिकतम तापमान तेजी से बढ़ा।' उन्होंने आगे बताया कि मंगलवार को भी दिल्ली में बिखरी हुई हल्की बारिश की संभावना है। 2 अप्रैल के आसपास एक और पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है, जिससे 3 और 4 अप्रैल को हल्की बारिश हो सकती है।

IMD के पूर्वानुमान के मुताबिक, अप्रैल महीने में पश्चिमी विक्षोभ बार-बार सक्रिय रहने की संभावना है, जिससे गर्मी की लहरों से राहत मिलेगी और तापमान में तेज वृद्धि नहीं होगी। उत्तर भारत के अन्य राज्यों जैसे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर में भी गरज-चमक के साथ बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की गई है।

मौसम विशेषज्ञ नवदीप दहिया ने कहा कि अप्रैल के अंत तक गर्मी की लहरें नहीं आएंगी क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ लगातार सक्रिय रहेंगे। किसानों को सलाह दी गई है कि ओलावृष्टि से फसलों की सुरक्षा के लिए आवश्यक उपाय करें। दिल्ली-NCR में यातायात पर हल्का असर पड़ा, जबकि राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में ओले गिरने से सब्जी और अनाज की फसलों को नुकसान पहुंचने की आशंका है।

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Published on:

30 Mar 2026 07:57 pm

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