Rain Alert: 10-16 सितंबर तक 12 राज्यों में होगी भारी बारिश, IMD ने जारी किया अलर्ट

IMD के अनुसार, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नगालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 10 से 16 सितंबर तक हल्की से मध्यम बारिश और गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। अरुणाचल प्रदेश और नगालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में 12 से 16 सितंबर, जबकि असम और मेघालय में 13 से 16 सितंबर को बहुत भारी बारिश हो सकती है। अरुणाचल प्रदेश में भूस्खलन और बाढ़ का जोखिम बना हुआ है। बीते 24 घंटों में असम के बारपेटा में 8 सेमी और अरुणाचल के दिरांग में 7 सेमी बारिश दर्ज की गई।