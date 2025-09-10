Rain Alert: 10-16 सितंबर तक 12 राज्यों में होगी भारी बारिश, IMD ने जारी किया अलर्ट

Heavy Rain Alert: भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने 10 से 16 सितंबर तक देश के विभिन्न हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। विशेष रूप से उत्तर-पूर्व भारत, पूर्व और मध्य भारत, उत्तर-पश्चिम भारत, पश्चिम भारत और दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है। यह मौसम सक्रिय मानसूनी गतिविधियों और चक्रवाती परिसंचरण के कारण प्रभावी रहेगा।
IMD के अनुसार, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नगालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 10 से 16 सितंबर तक हल्की से मध्यम बारिश और गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। अरुणाचल प्रदेश और नगालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में 12 से 16 सितंबर, जबकि असम और मेघालय में 13 से 16 सितंबर को बहुत भारी बारिश हो सकती है। अरुणाचल प्रदेश में भूस्खलन और बाढ़ का जोखिम बना हुआ है। बीते 24 घंटों में असम के बारपेटा में 8 सेमी और अरुणाचल के दिरांग में 7 सेमी बारिश दर्ज की गई।
पूर्व और मध्य भारत में पश्चिम मध्य प्रदेश में 10 सितंबर को, अंडमान-निकोबार और पूर्व मध्य प्रदेश में 10-11 सितंबर, छत्तीसगढ़ और बिहार में 10-14 सितंबर, उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 10-15 सितंबर को भारी बारिश की संभावना है। बिहार के बेतिया में 13 सेमी और पश्चिम बंगाल के ग्यालशिंग में 16 सेमी बारिश दर्ज की गई। उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार, झारखंड और ओडिशा में 10-13 सितंबर को बहुत भारी बारिश का अनुमान है।
उत्तर-पश्चिम भारत में पूर्वी उत्तर प्रदेश में 11, 12, 15 और 16 सितंबर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 12 सितंबर, जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में 13-14 सितंबर, उत्तराखंड में 12-15 सितंबर को भारी बारिश हो सकती है। पश्चिम भारत में मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, कोंकण और गोवा में 12-16 सितंबर को भारी बारिश की चेतावनी है, जिसमें मराठवाड़ा और कोंकण-गोवा में 13-14 सितंबर को बहुत भारी बारिश हो सकती है।
दक्षिण भारत में तमिलनाडु, केरल, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तटीय आंध्र प्रदेश, यनम और तेलंगाना में 10-13 सितंबर तक भारी बारिश की संभावना है। तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में 30-40 किमी/घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। बीते 24 घंटों में विशाखापट्टनम में 8 सेमी और तमिलनाडु के डिंडीगुल में 8 सेमी बारिश दर्ज की गई।
न्यूनतम तापमान में जम्मू-कश्मीर, असम, मेघालय, बिहार और उत्तर प्रदेश में 5.1 डिग्री सेल्सियस से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई। अधिकतम तापमान ओडिशा में 5.1 डिग्री सेल्सियस से अधिक, जबकि अरुणाचल, पश्चिम बंगाल और उत्तराखंड में 3.1-5.0 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा। सबसे कम न्यूनतम तापमान धारवाड़ (उत्तरी कर्नाटक) में 19.0 डिग्री सेल्सियस और सबसे अधिक अधिकतम तापमान कवाली (आंध्र प्रदेश) में 39.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।