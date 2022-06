गुजरात में कुछ हिस्सों में भारी बारिश, दीवार गिरने से एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत, बिजली गिरने से 1 की मृत्यु

Gujarat: गुजरात के कुछ हिस्सों पर भारी बारिश हो रही है, जिससे मोरबी जिले में दिवार गिरने से एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई है। वहीं बिजली गिरने से 1 महिला की मौत हो गई है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार मानसून के आगे बढ़ने के अभी बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है।

Gujarat: गुजरात में कल से ही कई जिलों में भारी बारिश हो रही है, जिसमें अब तक चार लोगों की मौत हो गई है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार मोरबी जिले में भारी बारिश के बाद एक घर की दीवार गिर गई, जिसमें एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत हो गई है। घटना रविवार देर रात की है, जब परिवार सो रहा था। पुलिस ने बताया कि मरने वालों में एक महिला, उसके पति और भाई शामिल हैं। वह जब रात में सो रहे थे तो दीवार गिर गई, जिससे सभी गंभीर रूप से घायल हो गए और फिर मौके पर ही मौत हो गई।

