Heavy Rain Warning: उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल में बाढ़ की चेतावनी, तो यहां स्कूल रहेंगे बंद, IMD अलर्ट जारी

भारी बारिश की चेतावनी के मद्देनजर, छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए गाजियाबाद में सभी सरकारी और निजी स्कूल (नर्सरी से कक्षा 12 तक) कल बंद रहेंगे। जारी प्रेस नोटिस के अनुसार, जनपद गाजियाबाद में अत्याधिक भारी वर्षा को ध्यान में रखते हुए छात्र/छात्राओं की सुरक्षा के दृष्टिगत जिलाधिकारी महोदय द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुपालन में जनपद में संचालित परिषदीय परिषदीय/राजकीय / राजकीय/अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों, सीबीएसई / आईसीएससी से सम्बद्धता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं एवं मदरसा बोर्ड में कक्षा नर्सरी से कक्षा 12 तक अध्ययनरत् समस्त छात्र/छात्राओं का दिनांक 03.09.2025 अवकाश घोषित किया जाता है। उक्त आदेश का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।