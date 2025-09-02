Heavy Rain Warning: उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल में बाढ़ की चेतावनी, तो यहां स्कूल रहेंगे बंद, IMD अलर्ट जारी

Heavy Rain Warning: देशभर में मानसून की बारिश का कहर जारी है। बीते दिनों से भारी बारिश के कारण कुछ राज्यों में बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में बारिश से राहत मिलने की संभावना नहीं है। आईएमडी ने मंगलवार को उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में भारी बारिश के बीच अचानक बाढ़ की चेतावनी जारी की।
मौसम एजेंसी ने X पर पोस्ट किया, आईएमडी बाढ़ अलर्ट! अगले 24 घंटों में उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में अचानक बाढ़ का मध्यम से उच्च जोखिम होने की उम्मीद है।
मौसम एजेंसी के अनुसार, जोखिम वाले जिले निम्नलिखित हैं:
उत्तराखंड : अल्मोडा, बागेश्वर, चमोली, देहरादून, पौडी, पिथौरागढ, रूद्रप्रयाग, टेहरी, उत्तरकाशी
जम्मू-कश्मीर और लद्दाख : अनंतनाग, डोडा, कठुआ, किस्तवार, कुलगाम, पंच, रामबन, रियासी, उधमपुर।
हिमाचल प्रदेश : चंबा, कांगड़ा, किन्नौर, कुल्लू, लाहुल-स्पीति, मंडी, शिमला, सिरमौर
जम्मू में बाढ़ की चेतावनी जारी कर दी गई है क्योंकि लगातार भारी वर्षा के कारण क्षेत्र की नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। अधिकारियों के अनुसार, बीएचईपी जलाशय से पानी छोड़े जाने के बाद चिनाब नदी का जलस्तर बढ़ गया है। अधिकारियों ने कहा, आम जनता को सलाह दी जाती है कि वे नदी के किनारों और आसपास के नालों के इलाकों में न जाएं। सुरक्षा सर्वोपरि है, कृपया सतर्क और सावधान रहें।
क्षेत्रीय मौसम विभाग ने 2 और 3 सितंबर को जम्मू संभाग के अधिकांश हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश का अनुमान जताया है। जम्मू-कश्मीर में आज सभी सरकारी और निजी स्कूल बंद रहेंगे। मौसम विभाग के प्रवक्ता ने पहले बताया था— कठुआ, जम्मू, उधमपुर और रियासी में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। जम्मू क्षेत्र के डोडा, सांबा, राजौरी, पुंछ, रामबन और किश्तवाड़ तथा दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग और कुलगाम में मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। यह बारिश मुख्य रूप से दो सितंबर की देर रात या तीन सितंबर की सुबह से देर दोपहर तक हो सकती है।
भारी बारिश के कारण सांबा जिले में भूमि धंस गई है, जिससे एक गांव में घरों को खतरा पैदा हो गया है और अधिकारियों को परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए मजबूर होना पड़ा है। एक अधिकारी ने बताया, पिछले कुछ दिनों में सांबा में भारी बारिश के कारण आई बाढ़ के कारण जमोदा गांव के पास सड़कों और घरों में दरारें आ गई हैं।
भारी बारिश की चेतावनी के मद्देनजर, छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए गाजियाबाद में सभी सरकारी और निजी स्कूल (नर्सरी से कक्षा 12 तक) कल बंद रहेंगे। जारी प्रेस नोटिस के अनुसार, जनपद गाजियाबाद में अत्याधिक भारी वर्षा को ध्यान में रखते हुए छात्र/छात्राओं की सुरक्षा के दृष्टिगत जिलाधिकारी महोदय द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुपालन में जनपद में संचालित परिषदीय परिषदीय/राजकीय / राजकीय/अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों, सीबीएसई / आईसीएससी से सम्बद्धता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं एवं मदरसा बोर्ड में कक्षा नर्सरी से कक्षा 12 तक अध्ययनरत् समस्त छात्र/छात्राओं का दिनांक 03.09.2025 अवकाश घोषित किया जाता है। उक्त आदेश का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
राष्ट्रीय राजधानी और उसके आसपास के इलाकों में लगातार हो रही बारिश के साथ, दिल्ली में इस मौसम की 1,000 मिमी बारिश का आंकड़ा पार हो गया है। शहर ने पिछले महीने ही 774 मिमी के अपने वार्षिक औसत वर्षा के आंकड़े को पार कर लिया था। आसमान पर काले बादल छाए रहे और सुबह से ही लगातार बारिश होती रही, जिससे शहर दिन भर नम रहा। लगातार दो दिनों तक रुक-रुक कर हुई बारिश के बाद शहर में 1,000 मिमी बारिश का आंकड़ा पार हो गया।