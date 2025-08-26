Patrika LogoSwitch to English

राष्ट्रीय

जम्मू-कश्मीर में बादल फटने के बाद इन 6 राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी, IMD ने जारी किया रेड अलर्ट

Heavy Rain Warning: आईएमडी ने जम्मू-कश्मीर के कुछ हिस्सों, तथा पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और तटीय आंध्र प्रदेश के कुछ जिलों के लिए अगले रेड अलर्ट जारी किया है।

भारत

Shaitan Prajapat

Aug 26, 2025

आईएमडी ने 6 राज्यों के लिए जारी किया रेड अलर्ट (Photo-IANS)

Heavy Rain Warning: जम्मू-कश्मीर में बीते ​कुछ दिनों से भारी बारिश का दौर जारी है। डोडा जिले में बादल फटने से तबाही मची हुई है। इस हादसे में कई लोगों की मौत हो गई है और बड़ी संख्या में घरों को भी काफी नुकसान हुआ है। खतरे को देखते हुए वैष्णो देवी यात्रा पर अ​स्थाई रोक लगा दी गई है। लगातार हो रही बारिश से चिनाब नदी का जल स्तर बढ़ गया है। इस बीच भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने जम्मू-कश्मीर सहित राज्यों के लिए भारी बारिश की चेतावनी जारी की है।

जम्मू सहित कई राज्यों के लिए रेड अलर्ट जारी

आईएमडी ने मंगलवार दोपहर को जम्मू-कश्मीर के कुछ हिस्सों तथा पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और तटीय आंध्र प्रदेश के कुछ जिलों के लिए अगले कुछ घंटों के लिए रेड अलर्ट जारी​ किया। मौसम एजेंसी ने इन इलाकों में भारी बारिश (15 मिमी/घंटा से ज़्यादा) और गरज के साथ तूफ़ान की चेतावनी दी है। यह चेतावनी दोपहर 2 बजे जारी की गई। रेड अलर्ट का मतलब है कि स्थानीय प्राधिकारियों को अत्यधिक वर्षा से संबंधित आपदाओं को रोकने के लिए कार्रवाई करनी चाहिए।

निम्नलिखित जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है:

जम्मू और कश्मीर : पुंछ, मीरपुर, राजौरी, कुलगाम, रियासी, जम्मू, सांबा, कठुआ, किश्तवाड़, उधमपुर, रामबन, डोडा।
हिमाचल प्रदेश : चंबा, कांगड़ा
पंजाब : रूपनगर, फतेहगढ़ साहिब, पटियाला, संगरूर
हरियाणा : कैथल, झज्जर, गुड़गांव, रेवाड़ी, मेवात
उत्तर प्रदेश : हरदोई, बहराइच, गोंडा, बाराबंकी, अयोध्या, लखनऊ, सीतापुर
आंध्र प्रदेश : अल्लुरु सीतारमा राजू, पूर्वी गोदावरी, काकीनाडा, अनाकापल्ली, विशाखापत्तनम, श्रीकाकुलम, विजयनगरम, कोना सीमा

भारी बारिश से भूस्खलन, कई सड़कें बंद

भारी वर्षा के कारण जम्मू के कुछ हिस्सों में भूस्खलन और भूस्खलन हुआ है, जिससे कई सड़कें बंद हो गई हैं। डोडा सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में से एक है। लगभग सभी नदियां और नाले खतरे के निशान से ऊपर या उसके करीब बह रहे हैं, जिससे कई निचले इलाके और सड़कें जलमग्न हो गई हैं। फिग्सो नाला में अचानक आई बाढ़ के कारण डोडा जिले में थाथरी और प्रेम नगर के बीच एनएच 244 का एक हिस्सा भी बह गया है।

भारी बारिश का दौर जारी

आईएमडी के एक अधिकारी ने बताया कि मौजूदा स्थिति पश्चिमी विक्षोभ और जम्मू के ऊपर बने मानसून के संयोजन के कारण है। आईएमडी अधिकारी ने बताया कि मौसम का सबसे तेज तूफान, पश्चिमी विक्षोभ और मानसून का एक संयोजन, जम्मू के ऊपर बना हुआ है। सोमवार रात लगभग 10:30 बजे भारी बारिश शुरू हुई और आज रात लगभग 8 से 9 बजे तक जारी रहेगी। यह तूफान पाकिस्तान (पीओजेके) की ओर बढ़ने से पहले राजौरी-पुंछ की ओर बढ़ेगा।

अगले 24 घंट बेहद अहम

अधिकारी ने आगे कहा कि कठुआ और सांबा ज़िलों में पिछले 24 घंटों में 140 मिमी बारिश हुई है। अगले 24 घंटे बेहद अहम हैं। बुधवार से शुक्रवार तक मौसम में सुधार होने लगेगा। 30 अगस्त से 1 सितंबर तक जम्मू क्षेत्र में फिर से मध्यम से भारी बारिश होगी।

हिमाचल प्रदेश में 68 सड़कें बंद

राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एसडीएमए) के अनुसार, हिमाचल प्रदेश में भारी वर्षा के कारण कई स्थानों पर तीन राष्ट्रीय राजमार्गों सहित कम से कम 68 सड़कें अवरुद्ध हो गई हैं। एसडीएमए ने कहा कि कुल 2,349 बिजली वितरण ट्रांसफार्मर (डीटीआर) सेवा से बाहर हैं और 234 जलापूर्ति योजनाएं बाधित हुई हैं। अधिकारियों ने बताया कि पिछले 24 घंटों में हुई भारी बारिश के कारण कई जगह भूस्खलन हुआ है और सड़कें बह गई हैं, खासकर कुल्लू, मंडी, शिमला और किन्नौर जिलों में। राष्ट्रीय राजमार्ग NH-03, NH-05 और NH-305 कई जगहों पर मलबा और सड़क धंसने के कारण बंद हैं।

खबर शेयर करें:

Published on:

26 Aug 2025 03:59 pm

Hindi News / National News / जम्मू-कश्मीर में बादल फटने के बाद इन 6 राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी, IMD ने जारी किया रेड अलर्ट

