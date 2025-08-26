जम्मू-कश्मीर में बादल फटने के बाद इन 6 राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी, IMD ने जारी किया रेड अलर्ट

राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एसडीएमए) के अनुसार, हिमाचल प्रदेश में भारी वर्षा के कारण कई स्थानों पर तीन राष्ट्रीय राजमार्गों सहित कम से कम 68 सड़कें अवरुद्ध हो गई हैं। एसडीएमए ने कहा कि कुल 2,349 बिजली वितरण ट्रांसफार्मर (डीटीआर) सेवा से बाहर हैं और 234 जलापूर्ति योजनाएं बाधित हुई हैं। अधिकारियों ने बताया कि पिछले 24 घंटों में हुई भारी बारिश के कारण कई जगह भूस्खलन हुआ है और सड़कें बह गई हैं, खासकर कुल्लू, मंडी, शिमला और किन्नौर जिलों में। राष्ट्रीय राजमार्ग NH-03, NH-05 और NH-305 कई जगहों पर मलबा और सड़क धंसने के कारण बंद हैं।