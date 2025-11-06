अगले चार दिन इन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट, IMD ने जारी की चेतावनी

पश्चिम भारत में 6 नवंबर को कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में बिजली चमकने की संभावना है। उत्तर-पश्चिम भारत में न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा, सिवाय पूर्वी उत्तर प्रदेशके, जहां अगले 24 घंटों में 2-4डिग्री की गिरावट आएगी। मध्य भारत में 48 घंटों में 2-4 डिग्री की कमी दर्ज होगी। पूर्वी भारत में 2-3 डिग्री गिरावट के बाद स्थिरता रहेगी। पश्चिम भारत और गुजरात में 4-5 दिनों में 2-3 डिग्री की गिरावट संभावित है।