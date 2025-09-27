हैदराबाद में भारी बारिश के बाद मूसी नदी ने लिया विकराल रूप, तबाही के बाद 1 हजार लोगो को किया गया शिफ्ट

वहीं, बस स्टैंड के अंदर फंसे यात्रियों को आपदा प्रतिक्रिया बल की टीमों ने सुरक्षित रूप से बाहर निकाल लिया है। बताया जा रहा है कि शुक्रवार से हिमायत सागर और उस्मान सागर जलाशयों से भारी मात्रा में पानी छोड़े जाने के कारण आधी रात के बाद मूसी नदी का पानी बढ़ गया।