हैदराबाद में भारी बारिश के बाद मूसी नदी ने लिया विकराल रूप, तबाही के बाद 1 हजार लोगो को किया गया शिफ्ट

हैदराबाद में भारी बारिश के बाद मूसी नदी उफान पर आ गई है। जिसकी वजह से तेलंगाना शहर में कई जगहों पर पानी फैल गया है। जानकारी के मुताबिक, महात्मा गांधी बस स्टेशन पूरी तरह से जलमग्न हो गया है।
वहीं, बस स्टैंड के अंदर फंसे यात्रियों को आपदा प्रतिक्रिया बल की टीमों ने सुरक्षित रूप से बाहर निकाल लिया है। बताया जा रहा है कि शुक्रवार से हिमायत सागर और उस्मान सागर जलाशयों से भारी मात्रा में पानी छोड़े जाने के कारण आधी रात के बाद मूसी नदी का पानी बढ़ गया।
इससे बस स्टैंड परिसर के अंदर दोनों पुल डूब गए और बड़ी संख्या में यात्री फंस गए। यहां तक कि मूसी नदी का पानी बस स्टेशन के प्लेटफार्मों तक पहुंच गया, जिससे अधिकारियों को बस सेवाएं रोकनी पड़ीं।
हैदराबाद आपदा प्रतिक्रिया एवं संपत्ति संरक्षण एजेंसी और ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम की टीमों ने पुलिस और अग्निशमन विभाग के साथ मिलकर यात्रियों को बचाने के लिए तुरंत कार्रवाई की।
मुख्यमंत्री ए। रेवंत रेड्डी ने अधिकारियों को बाढ़ में फंसे यात्रियों को सुरक्षित निकालने का निर्देश दिया। तेलंगाना राज्य सड़क परिवहन निगम (टीजीएसआरटीसी) ने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के विभिन्न स्थानों से एमजीबीएस आने वाली बसों को शहर के अन्य स्थानों की ओर मोड़ दिया है।
शहर से होकर बहने वाली मूसी नदी फिलहाल अपने खतरनाक स्तर पर है। नदी से सटी आवासीय कॉलोनियों के कुछ हिस्से जलमग्न हो गए हैं।
शंकर नगर, विनायक वीधी, मूसा नगर, पद्म नगर और चादरघाट के अन्य इलाकों के लगभग 1,000 लोगों को राहत शिविरों में पहुंचाया गया है।
चादरघाट पुल पूरी तरह से जलमग्न हो गया। मूसारामबाग स्थित पुराने पुल पर पानी बह रहा था, जो पहले ही यातायात के लिए बंद कर दिया गया था। निर्माणाधीन एक नए उच्च-स्तरीय पुल को बाढ़ के कारण नुकसान पहुंचा है।
पुल पर रखी लोहे की छड़ें और निर्माण सामग्री बह गई। पुल के पास अंबेडकर नगर इलाके के घरों में पानी घुस गया। पिछले कुछ दिनों से हो रही भारी बारिश के बाद, शहर के बाहरी इलाके में स्थित उस्मान सागर और हिमायत सागर जलाशयों में भारी बाढ़ आ गई।
अधिकारियों ने बाढ़ का पानी नीचे की ओर छोड़ने के लिए 24 गेट खोल दिए। शुक्रवार देर रात यह मात्रा बढ़कर 35,000 क्यूसेक हो गई, जिससे नदी में बाढ़ आ गई।
अधिकारियों ने बताया कि हाल के दिनों में मूसी नदी में इतना पानी कभी नहीं देखा गया। ऊपरी इलाकों में बारिश जारी रहने से जलस्तर और बढ़ने की संभावना है। 1908 में मूसी में आई बाढ़ में लगभग 15,000 लोग मारे गए थे। इस आपदा ने हैदराबाद की सूरत बदल दी थी।