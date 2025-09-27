Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

राष्ट्रीय

हैदराबाद में भारी बारिश के बाद मूसी नदी ने लिया विकराल रूप, तबाही के बाद 1 हजार लोगो को किया गया शिफ्ट

हैदराबाद में भारी बारिश के कारण मूसी नदी उफान पर है, जिससे शहर के कई हिस्सों में पानी भर गया है। महात्मा गांधी बस स्टेशन पूरी तरह जलमग्न हो गया, जिससे बस सेवाएं ठप हो गईं। लगभग 1,000 लोगों को राहत शिविरों में पहुंचाया गया है और बचाव कार्य जारी है

हैदराबाद तेलंगाना

Mukul Kumar

Sep 27, 2025

हैदराबाद में भारी बारिश से तबाही। (फोटो- IANS)

हैदराबाद में भारी बारिश के बाद मूसी नदी उफान पर आ गई है। जिसकी वजह से तेलंगाना शहर में कई जगहों पर पानी फैल गया है। जानकारी के मुताबिक, महात्मा गांधी बस स्टेशन पूरी तरह से जलमग्न हो गया है।

वहीं, बस स्टैंड के अंदर फंसे यात्रियों को आपदा प्रतिक्रिया बल की टीमों ने सुरक्षित रूप से बाहर निकाल लिया है। बताया जा रहा है कि शुक्रवार से हिमायत सागर और उस्मान सागर जलाशयों से भारी मात्रा में पानी छोड़े जाने के कारण आधी रात के बाद मूसी नदी का पानी बढ़ गया।

बस स्टैंड के अंदर डूब गए दोनों पुल

इससे बस स्टैंड परिसर के अंदर दोनों पुल डूब गए और बड़ी संख्या में यात्री फंस गए। यहां तक कि मूसी नदी का पानी बस स्टेशन के प्लेटफार्मों तक पहुंच गया, जिससे अधिकारियों को बस सेवाएं रोकनी पड़ीं।

हैदराबाद आपदा प्रतिक्रिया एवं संपत्ति संरक्षण एजेंसी और ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम की टीमों ने पुलिस और अग्निशमन विभाग के साथ मिलकर यात्रियों को बचाने के लिए तुरंत कार्रवाई की।

सीएम ने भी फंसे यात्रियों को सुरक्षित निकालने का दिया आदेश

मुख्यमंत्री ए। रेवंत रेड्डी ने अधिकारियों को बाढ़ में फंसे यात्रियों को सुरक्षित निकालने का निर्देश दिया। तेलंगाना राज्य सड़क परिवहन निगम (टीजीएसआरटीसी) ने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के विभिन्न स्थानों से एमजीबीएस आने वाली बसों को शहर के अन्य स्थानों की ओर मोड़ दिया है।

खतरनाक स्तर पर बह रही मूसी नदी

शहर से होकर बहने वाली मूसी नदी फिलहाल अपने खतरनाक स्तर पर है। नदी से सटी आवासीय कॉलोनियों के कुछ हिस्से जलमग्न हो गए हैं।

शंकर नगर, विनायक वीधी, मूसा नगर, पद्म नगर और चादरघाट के अन्य इलाकों के लगभग 1,000 लोगों को राहत शिविरों में पहुंचाया गया है।

चादरघाट पुल पूरी तरह से जलमग्न हो गया। मूसारामबाग स्थित पुराने पुल पर पानी बह रहा था, जो पहले ही यातायात के लिए बंद कर दिया गया था। निर्माणाधीन एक नए उच्च-स्तरीय पुल को बाढ़ के कारण नुकसान पहुंचा है।

पुल पर रखी लोहे की छड़ें और निर्माण सामग्री बह गई। पुल के पास अंबेडकर नगर इलाके के घरों में पानी घुस गया। पिछले कुछ दिनों से हो रही भारी बारिश के बाद, शहर के बाहरी इलाके में स्थित उस्मान सागर और हिमायत सागर जलाशयों में भारी बाढ़ आ गई।

इस वजह से आई बाढ़

अधिकारियों ने बाढ़ का पानी नीचे की ओर छोड़ने के लिए 24 गेट खोल दिए। शुक्रवार देर रात यह मात्रा बढ़कर 35,000 क्यूसेक हो गई, जिससे नदी में बाढ़ आ गई।

अधिकारियों ने बताया कि हाल के दिनों में मूसी नदी में इतना पानी कभी नहीं देखा गया। ऊपरी इलाकों में बारिश जारी रहने से जलस्तर और बढ़ने की संभावना है। 1908 में मूसी में आई बाढ़ में लगभग 15,000 लोग मारे गए थे। इस आपदा ने हैदराबाद की सूरत बदल दी थी।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

मौसम समाचार

weather news

weather report

Published on:

27 Sept 2025 12:26 pm

Hindi News / National News / हैदराबाद में भारी बारिश के बाद मूसी नदी ने लिया विकराल रूप, तबाही के बाद 1 हजार लोगो को किया गया शिफ्ट

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.