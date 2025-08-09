9 अगस्त 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राखी 2025

TAFE MF Logo

स्वतंत्रता दिवस

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

राष्ट्रीय

राखी के दिन कैसा रहेगा मौसम का हाल, 10, 11, 12, 13, 14, और 15 अगस्त को इन राज्यों में भारी बारिश मचाएगी तांडव

IMD Alert: मौसम विभाग ने अगले सात दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने कहा कि 10 अगस्त से हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश में अति भारी बारिश का नया दौर शुरू होने की संभावना है।

भारत

Pushpankar Piyush

Aug 09, 2025

Weather Update Rain warning on Rakshabandhan Meteorological Department Prediction 15 August Rajasthan Weather will change
अगले सात दिन भारी बारिश (फाइल फोटो पत्रिका)

IMD Alert: आज सुबह से दिल्ली-NCR के कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश (Rain) हो रही है। जम्मू–कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यूपी में रक्षाबंधन के दिन भारी बारिश की प्रबल संभावना है। मौसम विभाग ने तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में भारी बारिश की संभावना को देखते हुए अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने अगले सात दिनों तक भारी बारिश की संभावना जताई है।

10 से 14 अगस्त तक भारी बारिश की संभावना

मौसम विभाग ने कहा कि 10 अगस्त से हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश में अति भारी बारिश का नया दौर शुरू होने की संभावना है। दिल्ली में गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। वहीं, अगले 4 से 5 दिनों के दौरान मध्य भारत और राजस्थान में हल्की बारिश की की गतिविधियां शुरू होने की संभावना है

मौसम विभाग की मानें तो पूर्वोत्तर भारत के अधिकांश राज्यों में फिलहाल बारिश का दौर जारी रह सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक आज यानी 8 अगस्त को अरुणाचल प्रदेश में अलग-अलग जगहों पर भारी बारिश की संभावना है। 9 अगस्त को भी कई राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है। 8 से 13 अगस्त तक असम, मेघालय में कई स्थानों पर बारिश हो सकती है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में आगामी दिनों में भारी बारिश की संभावना है।

बिहार के कई जिलों में भारी बारिश की संभावना

एमपी और राजस्थान के भी कई हिस्सों में भारी बारिश का असर देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग ने इन राज्यों में भी अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने बिहार के पश्चिम चंपारण, सीतामढ़ी, दरभंगा, सुपौल, मधेपुरा और किशनगंज जैसे जिलों में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने कुछ इलाकों में आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी आशंका जताई है।

खबर शेयर करें:

Updated on:

09 Aug 2025 07:35 am

Published on:

09 Aug 2025 07:31 am

Hindi News / National News / राखी के दिन कैसा रहेगा मौसम का हाल, 10, 11, 12, 13, 14, और 15 अगस्त को इन राज्यों में भारी बारिश मचाएगी तांडव

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

India Vs Eng Test

Iran Israel Conflict Latest Updates

Ahmedabad Air India Plane Crash

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.