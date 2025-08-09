राखी के दिन कैसा रहेगा मौसम का हाल, 10, 11, 12, 13, 14, और 15 अगस्त को इन राज्यों में भारी बारिश मचाएगी तांडव

IMD Alert: आज सुबह से दिल्ली-NCR के कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश (Rain) हो रही है। जम्मू–कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यूपी में रक्षाबंधन के दिन भारी बारिश की प्रबल संभावना है। मौसम विभाग ने तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में भारी बारिश की संभावना को देखते हुए अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने अगले सात दिनों तक भारी बारिश की संभावना जताई है।
मौसम विभाग ने कहा कि 10 अगस्त से हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश में अति भारी बारिश का नया दौर शुरू होने की संभावना है। दिल्ली में गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। वहीं, अगले 4 से 5 दिनों के दौरान मध्य भारत और राजस्थान में हल्की बारिश की की गतिविधियां शुरू होने की संभावना है
मौसम विभाग की मानें तो पूर्वोत्तर भारत के अधिकांश राज्यों में फिलहाल बारिश का दौर जारी रह सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक आज यानी 8 अगस्त को अरुणाचल प्रदेश में अलग-अलग जगहों पर भारी बारिश की संभावना है। 9 अगस्त को भी कई राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है। 8 से 13 अगस्त तक असम, मेघालय में कई स्थानों पर बारिश हो सकती है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में आगामी दिनों में भारी बारिश की संभावना है।
एमपी और राजस्थान के भी कई हिस्सों में भारी बारिश का असर देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग ने इन राज्यों में भी अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने बिहार के पश्चिम चंपारण, सीतामढ़ी, दरभंगा, सुपौल, मधेपुरा और किशनगंज जैसे जिलों में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने कुछ इलाकों में आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी आशंका जताई है।