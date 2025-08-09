राखी के दिन कैसा रहेगा मौसम का हाल, 10, 11, 12, 13, 14, और 15 अगस्त को इन राज्यों में भारी बारिश मचाएगी तांडव

मौसम विभाग की मानें तो पूर्वोत्तर भारत के अधिकांश राज्यों में फिलहाल बारिश का दौर जारी रह सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक आज यानी 8 अगस्त को अरुणाचल प्रदेश में अलग-अलग जगहों पर भारी बारिश की संभावना है। 9 अगस्त को भी कई राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है। 8 से 13 अगस्त तक असम, मेघालय में कई स्थानों पर बारिश हो सकती है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में आगामी दिनों में भारी बारिश की संभावना है।