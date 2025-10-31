Weather Update: अगले दो दिन इन राज्यों में जमकर होगी बारिश, IMD ने जारी किया अलर्ट

बारिश का अलर्ट (प्रतीकात्मक तस्वीर)
Weather Update: आंध्र प्रदेश के तट से टकराने के बाद मोंथा चक्रवात कमजोर हो गया है, लेकिन देश के कुछ हिस्सों में इसका असर अब भी बरकार है। इस कारण कई राज्यों में बारिश का दौर जारी है। भारतीय मौसम विभाग (India Meteorological Department – IMD) ने कहा कि अंडमान-निकोबार, पश्चिम बंगाल, बिहार और सिक्किम में भारी बारिश की संभावना है। IMD ने कहा कि 31 अक्टूबर और 1 नवंबर को पूर्वोत्तर के राज्यों, पश्चिम बंगाल, बिहार और ओडिशा के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश की संभावना है।
मौसम विभाग ने कहा कि आज राजस्थान के कुछ इलाकों में बारिश की संभावना बनी हुई है। मौसम विभाग के नए अपडेट के अनुसार राज्य के 24 जिलों में हल्की बारिश हो सकती है। IMD ने कहा कि 5 नवंबर के बाद बारिश से राहत मिलने की उम्मीद है।
यूपी में भी मोंथा तूफान का असर देखने को मिल रहा है। प्रदेश के कई जिलों में रुक-रुककर बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने कहा कि उत्तरप्रदेश के पूर्वी जिलों में अगले तीन दिनों तक भारी बारिश की संभावना है। वहीं, लखनऊ, अयोध्या, वाराणसी, जौनपुर, आजमगढ़ में सुबह से ही रुक-रुक कर बारिश हो रही है। बारिश के साथ ही सर्द हवाएं चल रही हैं।
मौसम विभाग ने कहा कि झारखंड में मोंथा तूफान का असर देखने को मिल सकता है। इस दौरान रांची, जमशेदपुर और कई जिलों में जोरदार बारिश और तेज हवाएं चलेंगी। विभाग ने कहा कि 2 नवंबर के बाद मौसम के रुख में बदलाव आएगा। मौसम विभाग ने बताया कि अगले तीन दिनों तक दक्षिण भारत में भी मूसलाधार बारिश की स्थिति बने रहने की संभावना है। IMD ने कहा कि केरल, कर्नाटक, यनम, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा और तमिलनाडु में झमाझम बारिश के साथ-साथ 30 से 50 किलोमीटर प्रतिघंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं।
बड़ी खबरेंView All
बिहार चुनाव
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग