Weather Update: अगले दो दिन इन राज्यों में जमकर होगी बारिश, IMD ने जारी किया अलर्ट

मौसम विभाग ने कहा कि झारखंड में मोंथा तूफान का असर देखने को मिल सकता है। इस दौरान रांची, जमशेदपुर और कई जिलों में जोरदार बारिश और तेज हवाएं चलेंगी। विभाग ने कहा कि 2 नवंबर के बाद मौसम के रुख में बदलाव आएगा। मौसम विभाग ने बताया कि अगले तीन दिनों तक दक्षिण भारत में भी मूसलाधार बारिश की स्थिति बने रहने की संभावना है। IMD ने कहा कि केरल, कर्नाटक, यनम, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा और तमिलनाडु में झमाझम बारिश के साथ-साथ 30 से 50 किलोमीटर प्रतिघंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं।