सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट में फिर ठनी, HC ने कहा- ‘जिला अदालतों से दूर रहे SC’

राज्य न्यायिक अधिकारियों के सेवा नियमों को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) और सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के बीच ठन गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि इस मामले में उसे “हैंड्स-ऑफ अप्रोच” (हस्तक्षेप न करने का रुख) अपनाना चाहिए। हाईकोर्ट ने कहा कि जिला न्यायपालिका पर अनुच्छेद 227(1) के तहत निगरानी का अधिकार हाईकोर्ट के पास है, इसलिए सेवा नियमों का ढांचा तैयार करने का काम भी हाईकोर्ट को ही करना चाहिए।”