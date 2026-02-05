धड़ल्ले से ट्रायल कोर्ट में दी जा रही मौत की सजा, फैसले रद्द कर रहा हाईकोर्ट, रिपोर्ट में बड़ा खुलासा

भारत में ट्रायल कोर्ट द्वारा सुनाई जा रही मौत की सजाओं पर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। हैदराबाद की नालसार यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ से जुड़े आपराधिक कानून शोध ग्रुप स्क्वायर सर्कल क्लिनिक की 10 वर्षों की एक रिपोर्ट बताती है कि मौत की सजा के मामलों में ट्रायल कोर्ट के स्तर पर अनुचित दोषसिद्धि एक पैटर्न बन चुकी है। पिछले 10 वर्षों में देशभर की सत्र अदालतों ने 1,310 लोगों को मौत की सजा सुनाई। लेकिन इनमें से केवल 70 मामलों को ही हाईकोर्ट ने पुष्टि की। इन 70 मामलों में से सुप्रीम कोर्ट ने अब तक 38 पर फैसला सुनाया और एक भी मौत की सजा को बरकरार नहीं रखा।