कर्नाटक विधानसभा में लगी सावरकर की तस्वीर, सिद्धारमैया सहित विपक्षी नेताओं ने किया हंगामा

कर्नाटक विधानसभा में सावरकर की फोटो लगने से विवाद खड़ा हो गया है। राज्य सरकार के इस फैसले का कांग्रेसी नेता जबरदस्त तरीके से विरोध कर रहे हैं। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री व कांग्रेस नेता सिद्धारमैया ने इसे भाजपा का एजेंडा बताया है।

High drama in Karnataka Assembly over Savarkar poster, stir on border row in Maharashtra