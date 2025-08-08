हिमाचल में दर्दनाक हादसा, कार के खाई में गिरने से छह लोगों की मौत

हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के तीसा क्षेत्र में गुरुवार देर रात एक भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें एक कार के गहरी खाई में गिरने से छह लोगों की मौत हो गई। मृतकों में दो बच्चे, दो महिलाएं और एक शिक्षक सहित उनके परिवार के सदस्य शामिल हैं। यह हादसा भंजराडू से चिनवास शाहवा मार्ग पर हुआ।
पुलिस और स्थानीय प्रशासन के अनुसार, कार अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे खाई में जा गिरी। हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग और आपातकालीन सेवाएं मौके पर पहुंचीं। प्रशासन ने तुरंत राहत और बचाव कार्य शुरू किया, लेकिन कार में सवार सभी छह लोगों की मौके पर ही मौत हो चुकी थी।
हादसे की जांच शुरू कर दी गई है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, सड़क की खराब स्थिति और रात के समय कम दृश्यता हादसे का कारण हो सकती है। हालांकि, पुलिस ने अभी तक हादसे के सटीक कारणों का खुलासा नहीं किया है।
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इस घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है और शोकाकुल परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट की है। उन्होंने प्रशासन को पीड़ित परिवारों को हर संभव सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी इस हादसे को अत्यंत दुखद बताते हुए मृतकों की आत्मा की शांति और परिजनों को दुख सहन करने की शक्ति की कामना की है।
यह हादसा हिमाचल प्रदेश में सड़क सुरक्षा को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े करता है। राज्य में हर साल सड़क हादसों में सैकड़ों लोग अपनी जान गंवाते हैं। इस घटना ने स्थानीय प्रशासन और सरकार से सड़क सुरक्षा उपायों को और सख्त करने की मांग को तेज कर दिया है।