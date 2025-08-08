हिमाचल में दर्दनाक हादसा, कार के खाई में गिरने से छह लोगों की मौत

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इस घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है और शोकाकुल परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट की है। उन्होंने प्रशासन को पीड़ित परिवारों को हर संभव सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी इस हादसे को अत्यंत दुखद बताते हुए मृतकों की आत्मा की शांति और परिजनों को दुख सहन करने की शक्ति की कामना की है।