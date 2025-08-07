मानसून का कहर: हिमाचल प्रदेश में अब तक गई 199 लोगों की जान, 12 अगस्त तक भारी बारिश की चेतावनी

रिपोर्ट के मुताबिक, इनमें से 108 लोगों की मौत बारिश से संबंधित आपदाओं में हुई है, जबकि 91 लोगों की सड़क दुर्घटनाओं में अपनी जान गवानी पड़ी। यह सभी मौतें 20 जून से 6 अगस्त 2025 के बीच हुई है। इसके साथ ही रिपोर्ट में बताया गया है कि इन आपदाओं के चलते राज्य के पशुधन, घरों और बुनियादी ढांचे पर भी भारी प्रभाव पड़ा है। राज्य को मानसून के दौरान कुल अनुमानित 1,90,550 लाख रुपये से ज्यादा का आर्थिक नुकसान हुआ है। इसमें सड़कों, जल योजनाओं, बिजली के बुनियादी ढांचे, स्कूलों, स्वास्थ्य सेवा, कृषि और आवास का नुकसान शामिल है।