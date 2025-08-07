7 अगस्त 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राखी 2025

TAFE MF Logo

स्वतंत्रता दिवस

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

राष्ट्रीय

मानसून का कहर: हिमाचल प्रदेश में अब तक गई 199 लोगों की जान, 12 अगस्त तक भारी बारिश की चेतावनी

हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश और सड़क दुर्घटनाओं के चलते 20 जून से 6 अगस्त के बीच 199 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भारी बारिश का अलर्ज जारी किया है।

भारत

Himadri Joshi

Aug 07, 2025

Himachal Pradesh weather
मानसून का कहर (फोटो - एएनआई )

हिमाचल प्रदेश में मानसून का कहर रुकने का नाम नहीं ले रहा है। यहां लगातार हो रही बारिश और बादल फटने की घटनाओं से कई राज्यों में बाढ़ आ गई है। इसके साथ ही राज्य से हर दिन भूस्खलन की खबरें भी सामने आ रही है। एक के बाद एक मौसमी आपदाओं ने राज्य को घेर रखा है। इसके चलते अब तक सैंकड़ों लोग अपनी जान गवा चुके है जबकि बड़ी सख्यां में लोग अभी भी लापता है। इसके साथ ही राज्य की संपत्ती को भी इन आपदाओं में भारी नकुसान हुआ है।

राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र ने जारी की रिपोर्ट

राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के तहत राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र (एसईओसी) ने गुरुवार सुबह एक रिपोर्ट जारी करते हुए बताया है कि 6 अगस्त तक इन घटनाओं के चलते कुल 199 लोगों की मौत हो चुकी है और राज्य को 1,90,550 लाख रुपये का आर्थिक नुकसान हो चुका है। जहां पहले ही इन आपदाओं के चलते राज्य का भारी नुकसान हो गया है, वहीं आगे की बारिश का कहर रुकने की उम्मीद नहीं है क्योंकि मौसम विभाग ने 12 अगस्त तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की है।

ये भी पढ़ें

उत्तराखंड के बाद आज हिमाचल के किन्नौर में फटा बादल, कैलाश यात्रा पर गए सैंकड़ों श्रद्धालु फंसे
राष्ट्रीय
Cloud burst in Kinnaur

108 लोगों की मौत बारिश के चलते

रिपोर्ट के मुताबिक, इनमें से 108 लोगों की मौत बारिश से संबंधित आपदाओं में हुई है, जबकि 91 लोगों की सड़क दुर्घटनाओं में अपनी जान गवानी पड़ी। यह सभी मौतें 20 जून से 6 अगस्त 2025 के बीच हुई है। इसके साथ ही रिपोर्ट में बताया गया है कि इन आपदाओं के चलते राज्य के पशुधन, घरों और बुनियादी ढांचे पर भी भारी प्रभाव पड़ा है। राज्य को मानसून के दौरान कुल अनुमानित 1,90,550 लाख रुपये से ज्यादा का आर्थिक नुकसान हुआ है। इसमें सड़कों, जल योजनाओं, बिजली के बुनियादी ढांचे, स्कूलों, स्वास्थ्य सेवा, कृषि और आवास का नुकसान शामिल है।

12 अगस्त तक भारी बारिश की चेतावनी

मौसम विभान ने चेतावनी जारी करते हुए बताया है कि 12 अगस्त तक राज्य में अभी और अधिक बारिश होने का अनुमान है। आशंका जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में होने वाली बारिश से आवश्यक सुविधाओं के संचालन में अधिक मुश्किलें बढ़ सकती है और अधिक लोगों को अपनी जान गवानी पड़ सकती है।

बादल फटने के चलते 17 लोगों की मौत

बारिश से संबंधित मौतों में बादल फटने के चलते 17 लोगों की, डूबने से 20 लोगों की, अचानक आई बाढ़ से 9 लोगों की, भूस्खलन से 6 लोगों की और बिजली का झटका लगने से एक व्यक्ति की मौत हुई है। इसके अलावा अन्य मौतें गिरने, आग लगने, बिजली गिरने और बारिश से जुड़ी अन्य घटनाओं की वजह से हुईं हैं।

सड़क हादसों में सबसे ज्यादा मौतें मंडी में

सड़क हादसों में भी अब तक 91 लोगों की जान जा चुकी है। इन हादसों की मुख्य वजहें सड़कों पर फिसलन, रास्ते साफ न दिखना और रास्तों का बंद होना रही। इसमें सबसे ज्यादा मौते मंडी जिले में हुई, यहां 19 लोगों ने सड़क हादसों में जान गवाई। इसके बाद शिमला में 15, कुल्लू में 8, कांगड़ा में 6 और किन्नौर में 7 लोगों की मौत सड़क हादसों में हुई।

राज्य की 493 सड़कें अभी भी बंद

एसईओसी की इस रिपोर्ट के अनुसार, भारी बारिश, भूस्खलन और अचानक आई बाढ़ के कारण राज्य की 493 सड़कें अभी भी बंद हैं और 1,120 बिजली के ट्रांसफार्मर खराब हो गए हैं। इसके अलावा, 245 पानी की आपूर्ति योजनाएं भी प्रभावित हुई हैं। मंडी, कुल्लू और सोलन जैसे जिलों में अभी भी लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन तेजी से सभी सुविधाओं को बहाल करने का काम कर रहा है और इसी बीच उन्होंने लोगों से कमजोर पहाड़ी इलाकों में यात्रा करने से बचने का आग्रह किया है।

खबर शेयर करें:

Published on:

07 Aug 2025 01:17 pm

Hindi News / National News / मानसून का कहर: हिमाचल प्रदेश में अब तक गई 199 लोगों की जान, 12 अगस्त तक भारी बारिश की चेतावनी

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Iran Israel Conflict Latest Updates

Ahmedabad Air India Plane Crash

India Vs Eng Test

Top Categories

स्वास्थ्य

मनोरंजन

राष्ट्रीय

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.