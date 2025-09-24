Patrika LogoSwitch to English

रामलीला के दौरान ‘दशरथ’ को आया हार्ट अटैक, डायलॉग बोलते बोलते तोड़ा दम

चंबा में एक रामायण के मंचन के दौरान दशरथ का किरदार निभा रहे व्यक्ति को स्टेज पर ही हार्ट अटैक आ गया जिसके चलते उसकी मौत हो गई।

भारत

Himadri Joshi

Sep 24, 2025

Ramayan
रामायण के मंचन के बीच दशरथ को आया हार्ट अटैक ( फोटो- एक्स वीडियो स्क्रीनशॉट)

हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में एक चौंकाने वाले मामले का खुलासा हुआ है। यहां मंगलवार शाम एक रामलीला नाटक मंचन के दौरान एक कलाकार को अचानक हार्ट अटैक आ गया और उसने बीच नाटक में स्टेज पर ही दम तोड़ दिया। इस रामलीला का मंचन ऐतिहासिक चौगान मैदान में हो रहा था। उसी दौरान दशरथ की भूमिका निभा रहे वरिष्ठ कलाकार अमरेश महाजन अचानक स्टेज पर ही बेसुध होकर गिर गए। इसके बाद महाजन को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

25 साल से रामायण का हिस्सा रहे महाजन

70 वर्षीय महाजन 25 साल से चंबा चौगान में रामलीला में अभिनय कर रहे थे। महाजन आमतौर पर भगवान राम के पिता राजा दशरथ, या रामायण के मुख्य खलनायक, रावण का किरदार निभाते थे। अपनी उम्र के बावजूद, वह हर साल इस भव्य शो में हिस्सा लेते थे और नियमित रूप से रिहर्सल करते थे। आशचर्य की बात यह है कि इस साल रामलीला शुरु होने से पहले महाजन ने आयोजकों से कहा था कि यह उनकी आखिरी रामलीला होगी और इसके बाद वह इसमें हिस्सा नहीं लेंगे। हालांकि महाजन ने यह बात शायद स्वास्थ्य समस्याओं या अन्य किसी निजी कारण के चलते बोली थी। लेकिन समय की विडंबना देखिए की यह बात इस तरह से सच हुई है।

डायलॉग बोलते बोलते पास बैठे कलाकार पर गिरे महाजन

मंगलवार रात करीब 8:30 बजे, जब रामलीला का मंचन पूरे ज़ोरों पर था। राजा दशरथ का किरदार निभा रहे महाजन अपने सिंहासन पर बैठकर संवाद बोल रहे थे। महाजन के बाईं ओर एक ऋषि का किरदार निभा रहे कलाकार बैठे थे। तभी अचानक डायलॉग बोलते बोलते महाजन अपने बाईं ओर झुकने लगे और ऋषि का किरदार निभा रहे कलाकार पर गिर गए। इस दौरान स्टेज पर अन्य कई कलाकार भी बैठे थे। शुरुआत में तो किसी को कुछ समझ नहीं आया लेकिन फिर जल्द ही साथी कलाकारों को गड़बड़ का एहसास हुआ। इसके बाद पर्दे के पीछे से भी लोग मदद के लिए भाग कर आने लगे और स्टेज पर पर्दा गिरा दिया गया। महाजन को फिर तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया।

Updated on:

24 Sept 2025 05:22 pm

Published on:

24 Sept 2025 05:06 pm

Hindi News / National News / रामलीला के दौरान ‘दशरथ’ को आया हार्ट अटैक, डायलॉग बोलते बोलते तोड़ा दम

