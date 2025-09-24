रामलीला के दौरान ‘दशरथ’ को आया हार्ट अटैक, डायलॉग बोलते बोलते तोड़ा दम

मंगलवार रात करीब 8:30 बजे, जब रामलीला का मंचन पूरे ज़ोरों पर था। राजा दशरथ का किरदार निभा रहे महाजन अपने सिंहासन पर बैठकर संवाद बोल रहे थे। महाजन के बाईं ओर एक ऋषि का किरदार निभा रहे कलाकार बैठे थे। तभी अचानक डायलॉग बोलते बोलते महाजन अपने बाईं ओर झुकने लगे और ऋषि का किरदार निभा रहे कलाकार पर गिर गए। इस दौरान स्टेज पर अन्य कई कलाकार भी बैठे थे। शुरुआत में तो किसी को कुछ समझ नहीं आया लेकिन फिर जल्द ही साथी कलाकारों को गड़बड़ का एहसास हुआ। इसके बाद पर्दे के पीछे से भी लोग मदद के लिए भाग कर आने लगे और स्टेज पर पर्दा गिरा दिया गया। महाजन को फिर तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया।