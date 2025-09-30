हिमाचल के स्कूल प्रिंसपल ने चेक पर 7,616 रुपये लिखा ऐसे, अब उड़ रहा है मजाक, एक ने पूछा- पेन की ऑटोकरेक्ट सिस्टम में…

प्रिंसिपल ने अत्तर सिंह के नाम 7,616 रुपये का चेक काटा था। चेक लिखने वाला व्यक्ति संख्या को शब्दों में लिखना भूल गया और 'seven' को 'saven' लिख दिया। चेक पर 'थाउजेंड' की जगह 'गुरुवार' लिख दिया। हालांकि उसने 'सिक्स' की स्पेलिंग सही लिखी, लेकिन 'hundred' को 'harendra' लिख दिया। उसी चेक के अंत में 'सोलह' लिखने के बजाय, उन्होंने 'साठ' लिख दिया।