लेडी डॉन से हनीट्रैप, बर्गर किंग में 40 राउंड फायरिंग… FBI के हत्थे चढ़ा मोस्ट वांटेड हिमांशु भाऊ कौन?

हरियाणा के रोहतक जिले के रितोली गांव का रहने वाला हिमांशु भाऊ किशोरावस्था में ही अपराध की दुनिया में आ गया था। उसके आपराधिक जीवन में एक बड़ा मोड़ अक्टूबर 2020 में आया, जब वह हिसार के एक बाल सुधार गृह से कुछ अन्य कैदियों के साथ भागने में कामयाब रहा। इसके बाद 2022 में वह फर्जी दस्तावेजों के जरिए पासपोर्ट बनवाकर देश से भाग गया। बंबीहा और नीरज बवाना गैंग के साथ करीबी संबंध होने के कारण, उसकी लॉरेंस बिश्नोई गिरोह से थी, जिसके चलते दिल्ली-NCR क्षेत्र में कई हिंसक घटनाएं हुईं। अगस्त 2023 में इंटरपोल द्वारा उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किए जाने के बावजूद, वह विदेश से ही जबरन वसूली और हत्या जैसी वारदातों को अंजाम देता रहा।