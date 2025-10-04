बिहार में BJP का एक और ‘मास्टरस्ट्रोक’, क्या चुनाव में दिखेगा PM मोदी की घोषणाओं का असर? काउंट डाउन शुरू

भाजपा ने इस दौरान मतदाता सूची की तैयारी पारदर्शी एवं बेहतर तरीके से करने के लिए भारतीय निर्वाचन आयोग को बधाई दी। भाजपा ने चुनाव आयोग से कहा है कि बिहार के कई विधानसभा क्षेत्रों में मतदान केंद्र धार्मिक स्थलों में स्थित हैं। बार-बार आयोग को इस संबंध में निवेदन करने के बाद भी इन मतदान केंद्रों को नहीं बदला जा रहा है।