बिहार में BJP का एक और ‘मास्टरस्ट्रोक’, क्या चुनाव में दिखेगा PM मोदी की घोषणाओं का असर? काउंट डाउन शुरू

बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। चुनाव आयोग ने शनिवार को राजनीतिक दलों के साथ बैठक कर सुझाव मांगे। भाजपा ने एक या दो चरणों में चुनाव की मांग की। उधर, पीएम मोदी ने बिहार को बड़ी सौगात दी। जल्द ही चुनाव तारीखों का ऐलान हो सकता है।

3 min read

पटना

image

Mukul Kumar

Oct 04, 2025

क्या बिहार चुनाव में दिखेगा पीएम मोदी की घोषणाओं का असर? फोटो- (ANI)

बिहार विधानसभा चुनाव (Bihar Assembly Election) को लेकर हलचल तेज हो गई है। किसी भी वक्त चुनाव की तारीखों का एलान हो सकता है।

एक तरफ निर्वाचन आयोग ने शनिवार को चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों के साथ बैठक की। इस दौरान, उनके सुझाव मांगे गए। वहीं दूसरी ओर, पीएम मोदी ने आज ही के दिन बिहार को बड़ी सौगात भी दे डाली।

दरअसल, चुनाव आयोग के साथ बैठक में सभी दलों के प्रतिनिधियों ने अपने-अपने सुझाव रखे। बैठक के बाद भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि उन्होंने चुनाव आयोग से एक या दो चरणों में बिहार चुनाव कराने की मांग की है।

चुनाव आयोग से भाजपा ने क्या कहा?

भाजपा ने इस दौरान मतदाता सूची की तैयारी पारदर्शी एवं बेहतर तरीके से करने के लिए भारतीय निर्वाचन आयोग को बधाई दी। भाजपा ने चुनाव आयोग से कहा है कि बिहार के कई विधानसभा क्षेत्रों में मतदान केंद्र धार्मिक स्थलों में स्थित हैं। बार-बार आयोग को इस संबंध में निवेदन करने के बाद भी इन मतदान केंद्रों को नहीं बदला जा रहा है।

ये सभी मतदान केंद्र आज से 30 वर्ष पूर्व से बने हुए हैं। पहले इन इलाकों में कोई भी सरकारी भवन एवं स्कूल-कॉलेज नहीं हुआ करते थे। अब सभी जगहों पर मतदाताओं के निकट स्कूल और कॉलेज हो गए हैं। चुनाव के पूर्व इन सभी मतदान केंद्रों की जांच कर नए सरकारी भवन में मतदान केंद्र बनाने की मांग रखी है।

भाजपा ने मतदाताओं को चुनाव प्रारंभ होते ही वोटर स्लिप सही तरीके से बांटने की मांग की है ताकि मतदाता उसे लेकर मतदान केन्द्र पर पहुंच सकें। भाजपा ने चुनाव के एक दिन पूर्व विधानसभा क्षेत्र में केंद्रीय पैरामिलिट्री फोर्स का फ्लैग मार्च कराने की भी मांग रखी तथा चुनाव के दिन जिला और विधानसभा क्षेत्र का बोर्डर सील कराने की मांग की।

बिहार के लिए पीएम मोदी की बड़ी घोषणा

उधर, पीएम मोदी ने शनिवार को बिहार में 'कर्पूरी ठाकुर स्किल यूनिवर्सिटी' का वर्चुअली उद्घाटन किया। उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि नीतीश कुमार की सरकार ने इस यूनिवर्सिटी का नाम 'भारत रत्न' जननायक कर्पूरी ठाकुर के नाम पर रखा है।

क्या बोले पीएम मोदी

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि एनडीए की डबल इंजन सरकार लगातार बिहार की शिक्षा संस्थाओं को आधुनिक बनाने में जुटी है।

आईआईटी पटना में इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार का काम शुरू हो चुका है। इस कार्यक्रम से भी बिहार के कई बड़े शिक्षा संस्थानों के आधुनिकीकरण का काम शुरू हुआ है।

उन्होंने कहा कि एनआईटी पटना के बीटा कैंपस को होनहार छात्रों के लिए खोला गया है। इसके अलावा पटना यूनिवर्सिटी, भूपेन मंडल यूनिवर्सिटी, जय प्रकाश विद्यालय, छपरा और नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी, इन सभी संस्थानों में नए इंफ्रास्ट्रक्चर की नींव रखी गई है।

पीएम मोदी ने यह भी कहा कि अच्छे संस्थानों के साथ-साथ नीतीश कुमार की सरकार बिहार के नौजवानों की पढ़ाई का खर्च भी कम कर रही है। उच्च शिक्षा के लिए विद्यार्थियों को फीस की परेशानी न हो, इसकी चिंता की जा रही है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि बिहार सरकार 'स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड' के माध्यम से बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए मदद करती रही है। एक और फैसला लिया गया है कि इस क्रेडिट कार्ड से मिलने वाले एजुकेशन लोन को ब्याज मुक्त कर दिया गया है। यह बिहार सरकार का फैसला है। विद्यार्थियों के लिए स्कॉलरशिप भी 1,800 से बढ़ाकर 3,600 की गई है।

बिहार के युवाओं की प्रशंसा

पीएम मोदी ने बिहार के युवाओं की भी प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया के युवा देशों में से एक है। बिहार उन राज्यों में से एक है, जहां आबादी के अनुपात में सबसे अधिक युवा हैं। इसलिए बिहार के युवाओं का सामर्थ बढ़ता है तो स्वभाविक रूप से देश की ताकत भी बढ़ती है।

उन्होंने कहा कि बिहार के युवाओं का सामर्थ्य और बढ़ाने के लिए एनडीए सरकार पूरी प्रतिबद्धता से काम कर रही है। आज बिहार के युवाओं के सशक्तिकरण को समर्पित एक विशाल आयोजन हो रहा है। यह दर्शाता है कि एनडीए सरकार बिहार के युवाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है।

दो साल हर महीने मिलेंगे एक हजार रुपये

पीएम मोदी ने खासकर बिहार को योजनाओं का तोहफा दिया। उन्होंने संशोधित 'मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता' योजना का शुभारंभ किया, जिसके तहत दो साल के लिए 5 लाख स्नातकों को एक हजार रुपए का मासिक भत्ता मिलेगा।

बिहार चुनाव 2025

बिहार चुनाव 2025

Bihar news

Published on:

04 Oct 2025 02:30 pm

Hindi News / National News / बिहार में BJP का एक और ‘मास्टरस्ट्रोक’, क्या चुनाव में दिखेगा PM मोदी की घोषणाओं का असर? काउंट डाउन शुरू

