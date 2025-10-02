हनीट्रैप गिरोह का भंडाफोड़, 500 रुपये में डील होने के बाद शख्स को एक कमरे में लेकर पहुंच गई महिला, जैसे ही…

डर के कारण व्यवसायी पहले चुप रहा, लेकिन बाद में उसने वीपी रोड पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की। पुलिस ने ऑनलाइन ट्रांसफर की पुष्टि की और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर तीन महिलाओं, माजिदा नूर सरदार गाझी (35), रूपा विश्वनाथ दास (47) और नसिम्मा जमान शेख (38) को गिरफ्तार किया।