हरियाणा में भीषण सड़क हादसा, रोड रोलर से टकराई कार, कांग्रेस नेता के बेटे समेत 4 की मौत

हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीन अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी भी मौत हो गई। मृतकों की पहचान हरियाणा के रोहतक जिले के गांव घिलौड़ निवासी अंकित, लोकेश, दीपांकर और सोमबीर के रूप में हुई। सोमबीर रोहतक ग्रामीण कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बलवान रंगा का बेटा था।