शाम को मिली गर्लफ्रेंड के सुसाइड की खबर, सदमे को झेल नहीं पाया युवक, डैम में कूदकर दे दी जान

ओडिशा के कोरापुट जिले में एक युवक ने अपनी प्रेमिका की आत्महत्या के बाद डैम में कूदकर जान दे दी। युवक का नाम विशाल कुमार प्रधान था, जिसकी प्रेमिका ने भी उसी दिन फांसी लगा ली थी। दोनों एक ही इलाके के रहने वाले थे।

2 min read

भुवनेश्वर

image

Mukul Kumar

Oct 10, 2025

प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर। (फोटो- IANS)

ओडिशा के कोरापुट जिले के कोलाब जलाशय (डैम) में कूदकर सुनाबेड़ा निवासी 22 वर्षीय एक युवक ने अपनी जान दे दी है। यह घटना बुधवार देर रात की है। बताया जा रहा है कि अपनी प्रेमिका की आत्महत्या के कुछ ही घंटों बाद युवक ने ऐसा दर्दनाक कदम उठाया।

मृतक का नाम विशाल कुमार प्रधान बताया जा रहा है। वह सुनाबेड़ा टाउन पुलिस सीमा के अंतर्गत डीपी कैंप इलाके का रहने वाला है।

'द न्यू इंडियन एक्सप्रेस' की रिपोर्ट के मुताबिक, प्रधान की 18 वर्षीय प्रेमिका ने बुधवार शाम को अपने घर में फांसी लगा ली थी। लड़की भी प्रधान के इलाके की ही थी।

घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस

प्रेमिका ने उस वक्त आत्महत्या कर ली, जब उसके परिवार के लोग घर से बाहर गए हुए थे। सूचना मिलने के बाद पुलिस फॉरेंसिक टीम के साथ जांच के लिए मौके पर पहुंच गई।

जब प्रधान को रात में लड़की की मौत के बारे में जानकारी मिली, तो वह इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर सका। युवक कोलाब डैम गया और उसमें कूद गया। गुरुवार को पुलिस ने अग्निशमन कर्मियों की मदद से डैम से उसका शव बरामद किया।

क्या बोले अधिकारी?

इस मामले में एक अधिकारी ने कहा कि ऐसा माना जा रहा है कि दोनों मृतक प्रेम संबंधों में थे। हम सभी पहलुओं से मामले की जांच कर रहे हैं। पूछताछ के बाद आत्महत्या के सही कारणों का पता चलेगा।

ओडिशा में आत्महत्या की दो बड़ी घटनाएं

ओडिशा में जनवरी से सितंबर 2025 के बीच आत्महत्या की दो बड़ी घटनाएं सामने आई थीं। भुवनेश्वर के के।आई।आई।टी। विश्वविद्यालय में एक बीटेक छात्रा ने अपने हॉस्टल में आत्महत्या कर ली थी। छात्रा की पहचान नेपाल की प्रकृति लामसाल के रूप में हुई थी।

इसके अलावा, बेंगलुरु में एक महिला की हत्या के आरोपी मुक्ति रंजन रॉय ने ओडिशा के भद्रक जिले में आत्महत्या कर ली थी। पुलिस ने बताया कि आरोपी ने एक कब्रिस्तान के पास पेड़ से लटककर आत्महत्या की थी।

10 Oct 2025 12:11 pm

