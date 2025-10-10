शाम को मिली गर्लफ्रेंड के सुसाइड की खबर, सदमे को झेल नहीं पाया युवक, डैम में कूदकर दे दी जान

ओडिशा के कोरापुट जिले में एक युवक ने अपनी प्रेमिका की आत्महत्या के बाद डैम में कूदकर जान दे दी। युवक का नाम विशाल कुमार प्रधान था, जिसकी प्रेमिका ने भी उसी दिन फांसी लगा ली थी। दोनों एक ही इलाके के रहने वाले थे। 2 min read