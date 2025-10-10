वकालत के अनुभवी न्यायिक अधिकारी कैसे बन सकते हैं जिला जज, पढ़ लें सुप्रीम कोर्ट की पूरी गाइडलाइन

सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में कहा कि वकालत और मजिस्ट्रेट के सात साल के संयुक्त अनुभव वाले जूनियर जज सीधे जिला जज बनने के पात्र होंगे। कोर्ट ने पुराने फैसले को बदलते हुए हाईकोर्टों और राज्य सरकारों को नियमों में संशोधन करने के निर्देश दिए 2 min read