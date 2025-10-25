Kurnool bus accident: कैसे लैपटॉप, मोबाइल बने मुसीबत में ‘हथियार’, जिंदा बचे यात्री की मुंहजुबानी कहानी

दिवाली के मौके पर रिश्तेदारों से मिलने के बाद अपनी पत्नी व 2 बच्चों के साथ बेगलुरु वापस लौट रहे नेलाकुर्थी (36) ने कहा कि हादसे के बाद जब मेरी नींद टूटी तो मुझे सिर्फ आग की लपटें ही दिखाई दे रही थी। तेज पीली और नारंगी आग की लपटें देखते ही देखते तेज होती जा रही थीं। इस कारण सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। मैंने अपने हाथों से पीछे की खिड़की तोड़ी और परिवार को जलती हुई बस से बाहर निकाला। इसके बाद हम सड़कों पर बस से दूर भागने लगे। हमें कब अस्पताल ले जाया गया, यह याद नहीं। मुझे हॉस्पिटल में होश आया।