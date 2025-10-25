Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

Kurnool bus accident: कैसे लैपटॉप, मोबाइल बने मुसीबत में ‘हथियार’, जिंदा बचे यात्री की मुंहजुबानी कहानी

Kurnool Bus Fire Tragedy: कुरनूल बस हादसे में 20 लोग मारे गए, जबकि कई लोग घायल हो गए। घायलों ने हादसे की मुंहजुबानी कहानी बताई। उन्होंने कहा कि घटना के समय हमें सोचने के लिए 1 सेकेंड भी नहीं मिला। बचने के लिए जो भी कर सकते थे, हमने किया। पढ़ें पूरी खबर...

2 min read
Google source verification

भारत

image

Pushpankar Piyush

Oct 25, 2025

Kurnool bus accident

कुरनूल बस हादसा (फोटो-सोशल मीडिया)

Hyderabad Bengaluru Highway bus accident: हैदराबाद से बेंगलुरु जा रही बस 24 अक्टूबर को हादसे का शिकार हो गई थी। इस हादसे में 19 लोग मारे गए, जबकि लोग घायल हो गए। जिंदा बचे लोगों ने रौंगटे खड़े कर देने वाली कहानी सुनाई। उन्होंने कहा कि दिवाली के कारण खुशी से भरे त्योहार वाले वीकेंड ने उस सफर को एक बुरे सपने में बदल दिया। वह उस डरावने मंजर को याद करके अब भी सिहर जाते हैं।

बाहर निकलने के लिए मोबाइल को बनाया हथियार

जिंदा बचे लोगों ने कहा कि हम हादसे के बाद किसी तरह से बस से बाहर निकलने के लिए कुछ भी करने लगे। कोई अपने हाथों से बस की खिड़कियों के शीशे तोड़ रहा था, तो कोई मोबाइल फोन और अपने लैपटॉप के जरिए शीशों को तोड़कर बाहर निकलने की जद्दोजहद कर रहा था। उन्होंने कहा कि यह पूरा घटनाक्रम कुछ ही सेकेंडों में हुआ।

अंदर सांस लेना भी हो रहा था मुश्किल

दिवाली के मौके पर रिश्तेदारों से मिलने के बाद अपनी पत्नी व 2 बच्चों के साथ बेगलुरु वापस लौट रहे नेलाकुर्थी (36) ने कहा कि हादसे के बाद जब मेरी नींद टूटी तो मुझे सिर्फ आग की लपटें ही दिखाई दे रही थी। तेज पीली और नारंगी आग की लपटें देखते ही देखते तेज होती जा रही थीं। इस कारण सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। मैंने अपने हाथों से पीछे की खिड़की तोड़ी और परिवार को जलती हुई बस से बाहर निकाला। इसके बाद हम सड़कों पर बस से दूर भागने लगे। हमें कब अस्पताल ले जाया गया, यह याद नहीं। मुझे हॉस्पिटल में होश आया।

बिनाकिसी हिचकिचाहट के सड़क पर कूदे

बहादुरपल्ली के रहने वाले घंटासला सुब्रमण्यम (26) ने कहा कि मेरी नींद साथी यात्री के जोर से हिलाने पर खुली। उन्होंने कहा कि मुझे यह समझने में थोड़ा समय लगा कि आखिर हो क्या रहा है। मैंने अपना बैग उठाया और बस के मेन गेट से निकलने की कोशिश की, लेकिन आग लगने के कारण गेट जाम था। इसके बाद मैंने देखा कि कोई लैपटॉप से खिड़की तोड़ रहा है। मैं और मेरे साथ 10 लोग बिना किसी हिचकिचाहट के सड़क पर कूद गए। उसी रास्ते से गुजर रहे एक कार सवार व्यक्ति ने हमें अस्पताल ले जाने की पेशकश की।

सोचने के लिए हमें एक सेकेंड भी नहीं मिला

विद्यानगर के रहने वाले 27 साल के जयंत कुशवाल ने कहा कि मुझे बस इतना याद है कि लोग पागलों की तरह भागने की कोशिश कर रहे थे। कुछ ने पीछे की खिड़कियां तोड़ दीं, तो कुछ ने अपनी सीटों के पास वाली खिड़कियां तोड़ दीं। चारों तरफ कांच के टुकड़े बिखरे थे। यह बहुत डरावना था।

हयातनगर के 26 साल के नवीन कुमार ने कहा कि सोचने का एक सेकंड भी नहीं मिला, सब कुछ अपने आप हो गया। जब मैंने किसी को पीछे का इमरजेंसी दरवाज़ा तोड़ते देखा, तो मैं उसकी तरफ दौड़ा। इस अफरा-तफरी में, मेरा बायां पैर फ्रैक्चर हो गया। मेरे आस-पास, लोग फंसे हुए थे, भागने की कोशिश कर रहे थे। मैं उनकी मदद नहीं कर सका, और यह बात मुझे परेशान करती है। लेकिन, उन पलों में कोई कुछ नहीं कर सकता था।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

25 Oct 2025 07:17 am

Published on:

25 Oct 2025 06:46 am

Hindi News / National News / Kurnool bus accident: कैसे लैपटॉप, मोबाइल बने मुसीबत में ‘हथियार’, जिंदा बचे यात्री की मुंहजुबानी कहानी

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

छठ पर्व पर दिल्ली में रहेगा सरकारी अवकाश, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने किया ऐलान

Chhath Puja Holiday
राष्ट्रीय

CG Breaking News: छत्तीसगढ़ में 5000 शिक्षक भर्ती का मार्ग हुआ प्रशस्त

Teacher Bharti
रायपुर

पूर्व पंजाब DGP मुस्तफा के बेटे की रहस्यमयी मौत: जहर का संदेह, लापता डायरी ने बढ़ाई सस्पेंस

Punjab Former DGP Mustafa Son Death Case
राष्ट्रीय

मिले सुर से फेविकॉल तक: पीयूष पांडे की अनमोल कहानियां, जो हमेशा जिंदा रहेंगी

Piyush Pandey Death
राष्ट्रीय

हरियाणा सरकार का कर्मचारियों और पेंशनरों को बड़ा तोहफा, महंगाई भत्ता में की वृद्धि

Haryana Government Increased DA
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.