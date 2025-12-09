9 दिसंबर 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

रातों-रात जल गया पूरा इंडस्ट्रियल जोन! दादरा-नगर हवेली में आग ने मचाया कोहराम, देखें खौफनाक मंजर

Dadra And Nagar Haveli: केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली के दादरा इंडस्ट्रियल इलाके में भीषण आग लग गई है। मौके पर फायर टेंडर मौजूद हैं। दमकल कर्मी आग पर काबू पाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं।

less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

Saurabh Mall

Dec 09, 2025

Dadra And Nagar Haveli Fire

दादरा-नगर हवेली में में आग का तांडव! (इमेज सोर्स: ANI वीडियो स्क्रीनशॉट)

Dadra And Nagar Haveli: केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली से बड़ी खबर सामने आई है। ताजा जानकारी के मुताबिक, दादरा के इंडस्ट्रियल इलाके में देर रात अचानक भयंकर आग लग गई। कुछ ही मिनटों में लपटें आसमान छूने लगीं। काले धुएं का गुबार वीडियो में देखा जा सकता है। जानकारी मिलते ही मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची। आग बुझाने की जद्दोजहद जारी है। अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, नुकसान कितना हुआ है, इसका भी अभी पता नहीं चल सका है। आग कैसे लगी? कोई जानकारी सामने नहीं आई है।

फायर डिपार्टमेंट के असिस्टेंट डायरेक्टर ने क्या कहा?

फायर डिपार्टमेंट के असिस्टेंट डायरेक्टर, अमृतलाल ने कहा, "रात करीब 10.14 बजे हमें आग लगने की घटना के बारे में कॉल आया। फायर टेंडर मौके पर पहुंच गए…आग बुझाने की कोशिशें जारी हैं…"

बेकाबू आग की लपटें… देखें वीडियो-

घटनाक्रम से जुड़ी और ताजा जानकारी जल्द साझा की जाएगी। लगातार अपडेट्स के लिए बने रहिए पत्रिका डॉट कॉम के साथ…

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

fire accident

fire incident

Published on:

09 Dec 2025 04:59 am

Hindi News / National News / रातों-रात जल गया पूरा इंडस्ट्रियल जोन! दादरा-नगर हवेली में आग ने मचाया कोहराम, देखें खौफनाक मंजर

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

उमर अब्दुल्ला ने आखिर ऐसा क्या कह दिया कि इंडिया गठबंधन में पड़ गई फूट

राष्ट्रीय

Bihar Politics: ‘हम तीन भाई थे… आज मैं अकेला हूं’, पार्टी स्थापना दिवस पर छलका चिराग के चाचा का दर्द

पटना

चिराग पासवान अपनी ही पार्टी के स्थापना दिवस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे, एयरपोर्ट से ही क्यों लौटे वापस?

Chirag Paswan
पटना

बिहार में कांग्रेस की करारी हार के बाद राहुल गांधी ने ली जिम्मेदारी, सामने आया बड़ा बयान

Rahul Gandhi
राष्ट्रीय

बिहार में कांग्रेस का किसने किया बुरा हाल? विधायक ने हाई कमान को सौंपे नाम, एक और खुलासे से सियासी हलचल तेज!

राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.