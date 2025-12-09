रातों-रात जल गया पूरा इंडस्ट्रियल जोन! दादरा-नगर हवेली में आग ने मचाया कोहराम, देखें खौफनाक मंजर

Dadra And Nagar Haveli: केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली से बड़ी खबर सामने आई है। ताजा जानकारी के मुताबिक, दादरा के इंडस्ट्रियल इलाके में देर रात अचानक भयंकर आग लग गई। कुछ ही मिनटों में लपटें आसमान छूने लगीं। काले धुएं का गुबार वीडियो में देखा जा सकता है। जानकारी मिलते ही मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची। आग बुझाने की जद्दोजहद जारी है। अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, नुकसान कितना हुआ है, इसका भी अभी पता नहीं चल सका है। आग कैसे लगी? कोई जानकारी सामने नहीं आई है।