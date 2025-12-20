20 दिसंबर 2025,

शनिवार

राष्ट्रीय

इनश्योरेंस के पैसों के लिए इंसानियत शर्मसार, बेटे ने रची बाप को मौत के घाट उतारने की खौफनाक साजिश

इंश्योरेंस की रकम के लालच में दो बेटों ने अपने पिता की हत्या की साजिश रची, जिसे सांप के काटने की मौत दिखाया गया।

चेन्नई

image

Devika Chatraj

Dec 20, 2025

बेटों ने की बाप की हत्या (File Photo)

तमिलनाडु के तिरुवल्लुवर जिले में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां इंश्योरेंस की मोटी रकम हासिल करने के लिए दो बेटों ने अपने पिता की हत्या की योजना बनाई। पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि 56 वर्षीय ईपी गणेशन की मौत सांप के काटने से नहीं, बल्कि उनके बेटों की साजिश का नतीजा थी।

स्कूल में लैब असिस्टेंट थे गणेशन

गणेशन सरकारी गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल में लैब असिस्टेंट थे और पोथत्तुरपेट्टई गांव में रहते थे। 22 अक्टूबर को सुबह उनके घर में सांप के काटने से मौत की खबर आई। बेटे मोहनराज (26) ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर मामला अननेचुरल डेथ का दर्ज किया गया।

इंश्योरेंस कंपनी को परिवार पर शक

परिवार द्वारा 3 करोड़ रुपये (कुछ रिपोर्ट्स में 4.5 करोड़) के इंश्योरेंस क्लेम करने पर कंपनी को शक हुआ। परिवार की आय के मुकाबले इतनी महंगी पॉलिसियां और कर्ज की स्थिति संदिग्ध लगी। कंपनी ने नॉर्दर्न जोन के आईजी असरा गर्ग से शिकायत की। 6 दिसंबर को विशेष जांच टीम गठित की गई।

बेटों ने रची साजिश

जांच में पता चला कि गणेशन के बेटे मोहनराज और हरिहरन (27) ने पिता के नाम पर कई हाई-वैल्यू इंश्योरेंस पॉलिसियां ली थीं। पैसे के लालच में उन्होंने दोस्त बालाजी (28) की मदद से प्रशांत (35), दिनकरन (43) और नवीन कुमार (27) से संपर्क किया। इन लोगों ने विषैले सांप उपलब्ध कराए।

दो बार सांप से डसवाया

पुलिस के अनुसार, पहली कोशिश में एक सप्ताह पहले कोबरा सांप से गणेशन की टांग पर कटवाया गया, लेकिन पड़ोसियों ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया और जान बच गई। दूसरी बार 22 अक्टूबर को कट्टू विरियन (क्रेट) सांप से गर्दन पर कटवाया गया, जो घातक साबित हुआ। काटने के बाद परिवार ने अस्पताल ले जाने में देरी की और घर में ही सांप को मार दिया ताकि दुर्घटना का रूप दिया जा सके।

6 आरोपी गिरफ्तार

कॉल रिकॉर्ड्स और फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन की जांच से साजिश का पर्दाफाश हुआ। पुलिस ने दोनों बेटों सहित कुल 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इस मामले की जांच जारी है।

Published on:

20 Dec 2025 03:19 pm

Hindi News / National News / इनश्योरेंस के पैसों के लिए इंसानियत शर्मसार, बेटे ने रची बाप को मौत के घाट उतारने की खौफनाक साजिश

Patrika Site Logo

