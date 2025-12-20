इनश्योरेंस के पैसों के लिए इंसानियत शर्मसार, बेटे ने रची बाप को मौत के घाट उतारने की खौफनाक साजिश

बेटों ने की बाप की हत्या (File Photo)
तमिलनाडु के तिरुवल्लुवर जिले में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां इंश्योरेंस की मोटी रकम हासिल करने के लिए दो बेटों ने अपने पिता की हत्या की योजना बनाई। पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि 56 वर्षीय ईपी गणेशन की मौत सांप के काटने से नहीं, बल्कि उनके बेटों की साजिश का नतीजा थी।
गणेशन सरकारी गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल में लैब असिस्टेंट थे और पोथत्तुरपेट्टई गांव में रहते थे। 22 अक्टूबर को सुबह उनके घर में सांप के काटने से मौत की खबर आई। बेटे मोहनराज (26) ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर मामला अननेचुरल डेथ का दर्ज किया गया।
परिवार द्वारा 3 करोड़ रुपये (कुछ रिपोर्ट्स में 4.5 करोड़) के इंश्योरेंस क्लेम करने पर कंपनी को शक हुआ। परिवार की आय के मुकाबले इतनी महंगी पॉलिसियां और कर्ज की स्थिति संदिग्ध लगी। कंपनी ने नॉर्दर्न जोन के आईजी असरा गर्ग से शिकायत की। 6 दिसंबर को विशेष जांच टीम गठित की गई।
जांच में पता चला कि गणेशन के बेटे मोहनराज और हरिहरन (27) ने पिता के नाम पर कई हाई-वैल्यू इंश्योरेंस पॉलिसियां ली थीं। पैसे के लालच में उन्होंने दोस्त बालाजी (28) की मदद से प्रशांत (35), दिनकरन (43) और नवीन कुमार (27) से संपर्क किया। इन लोगों ने विषैले सांप उपलब्ध कराए।
पुलिस के अनुसार, पहली कोशिश में एक सप्ताह पहले कोबरा सांप से गणेशन की टांग पर कटवाया गया, लेकिन पड़ोसियों ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया और जान बच गई। दूसरी बार 22 अक्टूबर को कट्टू विरियन (क्रेट) सांप से गर्दन पर कटवाया गया, जो घातक साबित हुआ। काटने के बाद परिवार ने अस्पताल ले जाने में देरी की और घर में ही सांप को मार दिया ताकि दुर्घटना का रूप दिया जा सके।
कॉल रिकॉर्ड्स और फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन की जांच से साजिश का पर्दाफाश हुआ। पुलिस ने दोनों बेटों सहित कुल 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इस मामले की जांच जारी है।
