इनश्योरेंस के पैसों के लिए इंसानियत शर्मसार, बेटे ने रची बाप को मौत के घाट उतारने की खौफनाक साजिश

पुलिस के अनुसार, पहली कोशिश में एक सप्ताह पहले कोबरा सांप से गणेशन की टांग पर कटवाया गया, लेकिन पड़ोसियों ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया और जान बच गई। दूसरी बार 22 अक्टूबर को कट्टू विरियन (क्रेट) सांप से गर्दन पर कटवाया गया, जो घातक साबित हुआ। काटने के बाद परिवार ने अस्पताल ले जाने में देरी की और घर में ही सांप को मार दिया ताकि दुर्घटना का रूप दिया जा सके।