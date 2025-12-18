बंगाल की बाबरी मस्जिद कैसी होगी? हुमांयू कबीर ने बताया पूरा प्लान, AIMIM संग होगा गठबंधन?

नई पार्टी बनाने के मामले पर हुमांयू कबीर ने कहा कि नई पार्टी का ऐलान 22 दिसंबर को किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में मैं किंग मेकर बनकर सामने आउंगा। जो भी सीएम बनेगा, उसे ऐसा करने के लिए मेरे समर्थन की जरूरत पड़ेगी। इससे पहले हुमांयू कबीर ने दावा किया था कि आगामी विधानसभा चुनाव में न तो सत्तारूढ़ दल तृणमूल कांग्रेस और न ही मुख्य विपक्षी पार्टी भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर बहुमत का आंकड़ा छू पाएगी। कबीर ने कहा कि कोई भी पार्टी अकेले दम पर 148 सीटों का आकंड़ा पार नहीं कर पाएगी।