बंगाल की बाबरी मस्जिद कैसी होगी? हुमांयू कबीर ने बताया पूरा प्लान, AIMIM संग होगा गठबंधन?

हुमायूं कबीर (Photo-IANS)
तृणमूल कांग्रेस के निलंबित सांसद हुमांयू कबीर ने अपने समर्थकों के साथ मुर्शिदाबाद में 6 दिसंबर को मस्जिद की नींव रखी थी। उस दौरान तीन लाख से अधिक मुस्लिम समुदाय के लोग इकट्ठा हुए थे। समर्थकों की भीड़ देखने के बाद कबीर का जोश हाई है। उन्होंने पश्चिम बंगाल में बनने वाली बाबरी मस्जिद की रूपरेखा बताई है।
समाचार एजेंसी ANI से बातचीत के दौरान कबीर ने कहा कि मस्जिद की उंचाई ज्यादा होगी। वह ज्यादा चौड़ी भी होगी। वो जो था उससे और ज्यादा 65 फुट ऊंचा होगा। कबीर ने कहा कि 5 करोड़ रुपये से ज्यादा चंदा हो गया है। जो मटेरियल आया है, वो भी डेढ़-दो करोड़ रुपये का होगा।
नई पार्टी बनाने के मामले पर हुमांयू कबीर ने कहा कि नई पार्टी का ऐलान 22 दिसंबर को किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में मैं किंग मेकर बनकर सामने आउंगा। जो भी सीएम बनेगा, उसे ऐसा करने के लिए मेरे समर्थन की जरूरत पड़ेगी। इससे पहले हुमांयू कबीर ने दावा किया था कि आगामी विधानसभा चुनाव में न तो सत्तारूढ़ दल तृणमूल कांग्रेस और न ही मुख्य विपक्षी पार्टी भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर बहुमत का आंकड़ा छू पाएगी। कबीर ने कहा कि कोई भी पार्टी अकेले दम पर 148 सीटों का आकंड़ा पार नहीं कर पाएगी।
आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए हुमांयू कबीर के साथ ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) की पश्चिम बंगाल इकाई ने गठबंधन की इच्छा व्यक्त की है। हालांकि, पार्टी हाईकमान ने कबीर के साथ गठबंधन करने से इनकार कर दिया था। AIMIM प्रदेश अध्यक्ष इमरान सोलंकी ने कहा कि कबीर के साथ बातचीत जारी है। 6 दिसंबर को मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की शैली की मस्जिद की नीवं रखकर वह अल्पसंख्यकों की आवाज उठाने वाले नेता के रूप में उभरे हैं। दोनों ही पक्ष विधानसभा चुनाव में ‘कुछ सीट’ पर तालमेल की संभावना तलाश रहे हैं।
