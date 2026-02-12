12 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

‘कोई नोटिस नहीं दूंगा, मैं एक लाख लोगों को लाऊंगा’, SP को हुमायूं कबीर ने दी चेतावनी, ‘बाबरी’ जैसी मस्जिद बनाने के लिए रखीं ईंटें

Humayun Kabir: निलंबित तृणमूल कांग्रेस नेता और जनता उन्नयन पार्टी प्रमुख हुमायूं कबीर ने पुलिस अधीक्षक (एसपी) पर गंभीर आरोप लगाया है, उनके मुताबिक एसपी ने उनकी हत्या कराने के लिए एक सुपारी किलर को नियुक्त किया है।

less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

Saurabh Mall

Feb 12, 2026

Humayun Kabir Murshidabad: Babri style mosque controversy

फोटो में जनता उन्नयन पार्टी प्रमुख हुमायूं कबीर (इमेज सोर्स: ANI)

Humayun Kabir Warning Statement: निलंबित तृणमूल कांग्रेस नेता और जनता उन्नयन पार्टी (जेयूपी) प्रमुख हुमायूं कबीर एक बार फिर सुर्खियों में हैं। वजह है, उनका हालिया बयान। रेजीनगर में प्रस्तावित ‘बाबरी’ जैसी मस्जिद के लिए ईंटें रखकर… पुलिस अधीक्षक (एसपी) पर गंभीर आरोप लगाते हुए, उन्होंने कहा कि उनकी हत्या कराने की साजिश रची जा रही है। ऐसे में भरतपुर के विधायक कबीर ने चेतावनी देते हुए ऐलान किया कि वह 14 फरवरी को एसपी कार्यालय का घेराव करेंगे… वो भी एक लाख समर्थकों के साथ।

‘उन्होंने कहा, “14 फरवरी को सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक एसपी कार्यालय का घेराव किया जाएगा। मैं कोई नोटिस नहीं दूंगा। मैं एक लाख लोगों को लाऊंगा।”

हुमायूं कबीर निकालेंगे जुलूस

हुमायूं कबीर ने यह भी ऐलान किया है कि वह गुरुवार सुबह मस्जिद परिसर से एक बड़ा जुलूस निकालेंगे, जो बेलडांगा बरुआ चौराहे तक जाएगा। इसी बीच बुधवार से ‘बाबरी’ शैली की मस्जिद का निर्माण काम भी शुरू कर दिया गया है। कबीर का कहना है कि इसे पूरा होने में करीब दो साल लगेंगे।

सुबह निर्माण सामग्री लेकर जा रहे ट्रक भी राष्ट्रीय राजमार्ग पर रोक दिए गए। पुलिस अधीक्षक धृतिमान सरकार ने बताया कि ट्रकों को बेरहामपुर में हाईवे किनारे रोका गया था और वहां भारी पुलिस बल तैनात रखा गया ताकि कोई तनाव न हो। स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है।

बता दें हुमायूं कबीर को तृणमूल कांग्रेस ने तब निलंबित किया था जब उन्होंने पार्टी की आपत्ति के बावजूद 6 दिसंबर को बेलडांगा में ‘बाबरी मस्जिद’ जैसी मस्जिद का शिलान्यास किया। यह मस्जिद 11 बीघा जमीन पर बनाई जा रही है। शिलान्यास के बाद से ही वहां लाखों ईंटें, सीमेंट, रेत और लोहे की छड़ें जमा की जा चुकी हैं, और निर्माण तेजी से आगे बढ़ रहा है।

ये भी पढ़ें

Bangladesh Ground Reality: 50 फीसदी दुल्हन नाबालिग, हर चौथी औरत करती है बेगारी
विदेश
Bangladesh Ground Reality

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

ममता बनर्जी

TMC

West Bengal

Published on:

12 Feb 2026 06:47 am

Hindi News / National News / ‘कोई नोटिस नहीं दूंगा, मैं एक लाख लोगों को लाऊंगा’, SP को हुमायूं कबीर ने दी चेतावनी, ‘बाबरी’ जैसी मस्जिद बनाने के लिए रखीं ईंटें

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री की चर्चा तेज, कांग्रेस बोली- मजाक मत बनाइए

पटना

बाहुबली आनंद मोहन के बेटे बनेंगे मंत्री? मंत्रिमंडल विस्तार पर क्या बोले चेतन आनंद

bihar politics
पटना

खेसारी के बाद एक और भोजपुरी स्टार का राजनीति से मोहभंग! रितेश पांडे ने जनसुराज से दिया इस्तीफा, जानिए क्या कहा...

bihar politics
पटना

तेजस्वी यादव के विधायकों को तोड़ने की तैयारी में BJP? कृषि मंत्री बोले- NDA के संपर्क में RJD के सभी MLA

Tejashwi Yadav
पटना

उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में सब ठीक नहीं? RLM के चार में से तीन MLA लिट्टी-चोखा पार्टी से रहे गायब

Upendra Kushwaha
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.