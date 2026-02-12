‘कोई नोटिस नहीं दूंगा, मैं एक लाख लोगों को लाऊंगा’, SP को हुमायूं कबीर ने दी चेतावनी, ‘बाबरी’ जैसी मस्जिद बनाने के लिए रखीं ईंटें

Humayun Kabir Warning Statement: निलंबित तृणमूल कांग्रेस नेता और जनता उन्नयन पार्टी (जेयूपी) प्रमुख हुमायूं कबीर एक बार फिर सुर्खियों में हैं। वजह है, उनका हालिया बयान। रेजीनगर में प्रस्तावित ‘बाबरी’ जैसी मस्जिद के लिए ईंटें रखकर… पुलिस अधीक्षक (एसपी) पर गंभीर आरोप लगाते हुए, उन्होंने कहा कि उनकी हत्या कराने की साजिश रची जा रही है। ऐसे में भरतपुर के विधायक कबीर ने चेतावनी देते हुए ऐलान किया कि वह 14 फरवरी को एसपी कार्यालय का घेराव करेंगे… वो भी एक लाख समर्थकों के साथ।