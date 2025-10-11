रॉड से पत्नी को पीट-पीटकर मार डाला, हत्या को हादसे में बदलने के लिए सिलेंडर पाइप खोलकर लगा दी आग

क्राइम (प्रतीकात्मक तस्वीर)
ओडिशा के कोरापुट में भारतीय रिजर्व बटालियन में तैनात एक जवान ने निर्मम तरीके से पत्नी की हत्या कर दी। उसने हत्याकांड को हादसा दिखाने की पूरी कोशिश की। पुलिस ने आरोपी जवान शंकर पात्रा को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है।
पुलिस ने कहा कि 8 अक्टूबर को पति शंकर और पत्नी प्रियंका पांडा के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। इसी दौरान शंकर ने गुस्से में आकर प्रियंका को रॉड से पीट दिया। सिर पर चोट लगने के कारण प्रियंका बेहोश हो गई। इसके बाद आरोपी ने सबूत मिटाने के उद्देश्य से गैस सिलेंडर का पाइप खोलकर घर में आग लगा दी, ताकि पूरा घटनाक्रम हत्या के बजाए हादसा लगे।
इसके साथ ही, घर में आग फैलने पर वह मदद के लिए पड़ोसियों के पास गया। वहीं, अग्निकांड की सूचना फायर ब्रिगेड को दी। दमकलकर्मियों ने जब आग बुझाई तब तक प्रियंका का शव आधा जल चुका था। पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और घटनास्थल पर मिले सबूतों ने साजिश पर पर्दा उठा दिया।
बड़ी खबरेंView All
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग