रॉड से पत्नी को पीट-पीटकर मार डाला, हत्या को हादसे में बदलने के लिए सिलेंडर पाइप खोलकर लगा दी आग

पुलिस ने कहा कि 8 अक्टूबर को पति शंकर और पत्नी प्रियंका पांडा के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। इसी दौरान शंकर ने गुस्से में आकर प्रियंका को रॉड से पीट दिया। सिर पर चोट लगने के कारण प्रियंका बेहोश हो गई। इसके बाद आरोपी ने सबूत मिटाने के उद्देश्य से गैस सिलेंडर का पाइप खोलकर घर में आग लगा दी, ताकि पूरा घटनाक्रम हत्या के बजाए हादसा लगे।