12 अगस्त 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

राष्ट्रीय

पति से नहीं हो रहा था बच्चा तो ससुर-ननदोई महीनों तक करते रहे दुष्कर्म, गर्भवती भी हुई मगर…

वडोदरा में 40 वर्षीय महिला ने अपने ससुर और ननदोई पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है। महिला का कहना है कि पति के कम स्पर्म काउंट के कारण वे दोनों उसके साथ संबंध बनाते थे। पति पर ब्लैकमेल करने का भी आरोप है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की

सूरत

Mukul Kumar

Aug 12, 2025

प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई प्रतीकात्मक तस्वीर। (फोटो- IANS)

गुजरात के वडोदरा से एक चौंका देने वाला मामला सामने आया है। जहां पति से बच्चा नहीं हो रहा था तो मदद के लिए ससुर-ननदोई लगातार 40 साल की महिला के साथ संबंध बनाते रहे। जब गर्भपात हुआ, तब पूरी बात खुलकर सामने आई।

गर्भपात होने के बाद महिला नवापुरा थाने में पहुंच गई। जहां अपने ससुर और ननदोई पर यौन उत्पीड़न और दुष्कर्म के आरोप लगाए।

इसके साथ, महिला ने अपने पति पर भी चुप कराने के लिए ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया। उसने बताया कि पति धमकी देता था कि अगर दुष्कर्म के बारे में किसी को बताया तो वह उसकी अश्लील फोटो और वीडियो इंटरनेट पर डाल देगा।

ये भी पढ़ें

जस्टिस वर्मा पर महाभियोग चलाने का प्रस्ताव मंजूर, जांच के लिए लोकसभा स्पीकर ने बनाई 3 सदस्यों की कमिटी
राष्ट्रीय
image

पिछले साल फरवरी में हुई थी महिला की शादी

महिला की शादी साल 2024 के फरवरी महीने में हुई थी। शादी के कुछ हफ्तों बाद ससुरालवालों ने उसे सलाह दी कि उम्र की वजह से वह गर्भवती नहीं हो पा रही है, पति-पत्नी को इलाज करानी चाहिए।

बाद में मेडिकल रिपोर्ट से पता चला कि पति में कमी होने की वजह से महिला गर्भवती नहीं हो पा रही है। इसके बाद, पीड़िता ने डॉक्टर की सलाह पर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन (आईवीएफ) करवाया, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं हुआ।

बच्चा गोद लेना चाहती थी महिला

इसके बाद, महिला ने आगे कोई भी इलाज कराने से इनकार कर दिया और बच्चा गोद लेने का सुझाव दिया। जिसपर ससुराल वाले नहीं माने।

इसके बाद, जुलाई 2024 में जब वह अपने कमरे में सो रही थी, तब ससुर पहुंच गया और जबरन उसके साथ दुष्कर्म किया। विरोध करने पर ससुर ने महिला को थप्पड़ भी मारे।

ससुर से भी नहीं हुआ बच्चा तो ननदोई ने किया दुष्कर्म

जब दुष्कर्म के बारे में महिला ने अपने पति को खबर दी तो उसने कहा कि उसे हर हाल में बच्चा चाहिए, इसलिए इस मामले में कहीं कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है। इसके साथ, पति ने चुप नहीं रहने पर वीडियो-फोटो वायरल करने की भी धमकी दे दी।

महिला ने बताया कि ससुर ने उसके साथ कई महीनों तक दुष्कर्म किया, फिर भी वह गर्भवती नहीं हुई। इसके बाद दिसंबर, 2024 से ननदोई लगातार दुष्कर्म करता रहा।

फिर वह जून में गर्भवती हो गई, लेकिन जुलाई में उसका बच्चा खराब हो गया। जिसके बाद, उसने पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

rape

Published on:

12 Aug 2025 02:57 pm

Hindi News / National News / पति से नहीं हो रहा था बच्चा तो ससुर-ननदोई महीनों तक करते रहे दुष्कर्म, गर्भवती भी हुई मगर…

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.