पति से नहीं हो रहा था बच्चा तो ससुर-ननदोई महीनों तक करते रहे दुष्कर्म, गर्भवती भी हुई मगर…

गुजरात के वडोदरा से एक चौंका देने वाला मामला सामने आया है। जहां पति से बच्चा नहीं हो रहा था तो मदद के लिए ससुर-ननदोई लगातार 40 साल की महिला के साथ संबंध बनाते रहे। जब गर्भपात हुआ, तब पूरी बात खुलकर सामने आई।
गर्भपात होने के बाद महिला नवापुरा थाने में पहुंच गई। जहां अपने ससुर और ननदोई पर यौन उत्पीड़न और दुष्कर्म के आरोप लगाए।
इसके साथ, महिला ने अपने पति पर भी चुप कराने के लिए ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया। उसने बताया कि पति धमकी देता था कि अगर दुष्कर्म के बारे में किसी को बताया तो वह उसकी अश्लील फोटो और वीडियो इंटरनेट पर डाल देगा।
महिला की शादी साल 2024 के फरवरी महीने में हुई थी। शादी के कुछ हफ्तों बाद ससुरालवालों ने उसे सलाह दी कि उम्र की वजह से वह गर्भवती नहीं हो पा रही है, पति-पत्नी को इलाज करानी चाहिए।
बाद में मेडिकल रिपोर्ट से पता चला कि पति में कमी होने की वजह से महिला गर्भवती नहीं हो पा रही है। इसके बाद, पीड़िता ने डॉक्टर की सलाह पर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन (आईवीएफ) करवाया, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं हुआ।
इसके बाद, महिला ने आगे कोई भी इलाज कराने से इनकार कर दिया और बच्चा गोद लेने का सुझाव दिया। जिसपर ससुराल वाले नहीं माने।
इसके बाद, जुलाई 2024 में जब वह अपने कमरे में सो रही थी, तब ससुर पहुंच गया और जबरन उसके साथ दुष्कर्म किया। विरोध करने पर ससुर ने महिला को थप्पड़ भी मारे।
जब दुष्कर्म के बारे में महिला ने अपने पति को खबर दी तो उसने कहा कि उसे हर हाल में बच्चा चाहिए, इसलिए इस मामले में कहीं कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है। इसके साथ, पति ने चुप नहीं रहने पर वीडियो-फोटो वायरल करने की भी धमकी दे दी।
महिला ने बताया कि ससुर ने उसके साथ कई महीनों तक दुष्कर्म किया, फिर भी वह गर्भवती नहीं हुई। इसके बाद दिसंबर, 2024 से ननदोई लगातार दुष्कर्म करता रहा।
फिर वह जून में गर्भवती हो गई, लेकिन जुलाई में उसका बच्चा खराब हो गया। जिसके बाद, उसने पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी।