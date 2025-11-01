Bomb Threat: हैदराबाद एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, आनन-फानन में इंडिगो की फ्लाइट का बदला गया रूट

धमकी की वजह से इंडिगो की एक फ्लाइट को पास के एक हवाई अड्डे पर डायवर्ट करना पड़ा। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के एक अधिकारी के अनुसार, RGIA.Customersupport@gmrgroup.in पर Papaita Rajan नाम के एक व्यक्ति ने शनिवार सुबह लगभग 05:25 बजे ईमेल भेजा था, जिसका सब्जेक्ट था- इंडिगो की एक फ्लाइट को हैदराबाद में लैंडिंग करने से रोकना।