Bomb Threat: हैदराबाद एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, आनन-फानन में इंडिगो की फ्लाइट का बदला गया रूट

राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को शनिवार सुबह बम से उड़ाने की ईमेल धमकी मिली। इसको लेकर अधिकारियों में खलबली मच गई। इसके मद्देनजर सुरक्षा बढ़ाई गई है।

हैदराबाद तेलंगाना

image

Mukul Kumar

Nov 01, 2025

इंडिगो फ्लाइट। (फोटो- ANI)

हैदराबाद के राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। जानकारी के मुताबिक, शनिवार सुबह अधिकारियों को एक धमकी भरा ईमेल मिला। जिसके बाद एयरपोर्ट पर खलबली मच गई।

धमकी की वजह से इंडिगो की एक फ्लाइट को पास के एक हवाई अड्डे पर डायवर्ट करना पड़ा। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के एक अधिकारी के अनुसार, RGIA.Customersupport@gmrgroup.in पर Papaita Rajan नाम के एक व्यक्ति ने शनिवार सुबह लगभग 05:25 बजे ईमेल भेजा था, जिसका सब्जेक्ट था- इंडिगो की एक फ्लाइट को हैदराबाद में लैंडिंग करने से रोकना।

ईमेल में क्या कहा गया?

ईमेल में कहा गया था कि लिट्टे-आईएसआई के गुर्गों ने विमान में सवार होकर 1984 के मद्रास हवाई अड्डे की तरह ही एक बड़े विस्फोट की योजना बनाई है, जिसमें माइक्रोबॉट्स से लैस हथियार के जरिये एयरपोर्ट के कुछ हिसों व फ्यूल टैंकों पर हमला किया जाएगा।

आगे कहा गया कि आईईडी में शक्तिशाली नर्व गैस होगी। यह फ्रैंकफर्ट ऑपरेशन उपायों का अध्ययन करने के लिए एक परीक्षण है। आईईडी के स्थान के विवरण के लिए कृपया नीचे दिए गए स्टेग्नोग्राफिक दस्तावेज को पढ़ें।

धमकी के बाद हरकत में आए अधिकारी

इस धमकी के बाद, बम खतरा आकलन समिति (बीटीएसी) ने सुबह 05:39 बजे से 06:22 बजे तक वर्चुअल बैठक की और इसे एक विशिष्ट खतरा घोषित किया।

अधिकारी ने आगे कहा कि इसके बाद, समिति ने रक्षात्मक उपाय के तहत कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए। एक फ्लाइट को निकटतम हवाई अड्डे पर मोड़ दिया गया।

फ्लाइट के कैप्टन को एटीसी के माध्यम से सूचित किया गया। इसके बाद जीएमआर सुरक्षा द्वारा पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई।

रियाद तक सीधे मिलेगी फ्लाइट

इस बीच, इंडिगो एयरलाइंस ने शुक्रवार को बेंगलुरु और रियाद के बीच सीधी उड़ानें शुरू करने की घोषणा भी की, जो 16 नवंबर से शुरू होंगी।

एयरलाइन के एक आधिकारिक बयान के अनुसार, इंडिगो इस नए मार्ग पर अपने एयरबस ए320 विमानों का संचालन करेगी, जिसका उद्देश्य यात्रियों को किफायती और निर्बाध कनेक्टिविटी प्रदान करना है।

जेद्दा के बाद, रियाद सऊदी अरब का दूसरा शहर है। जो भारत के प्रौद्योगिकी केंद्र से सीधे जुड़ा है। इंडिगो वर्तमान में भारत को सऊदी अरब के चार प्रमुख शहरों जेद्दा, रियाद, दम्मम और मदीना से जोड़ता है। साथ ही कंपनी मिडिल ईस्ट में भी अपना नेटवर्क बढ़ा रही है।

Published on:

01 Nov 2025 12:43 pm

Hindi News / National News / Bomb Threat: हैदराबाद एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, आनन-फानन में इंडिगो की फ्लाइट का बदला गया रूट

